La catedrática de la UVigo María del Carmen Cabeza, nueva presidenta de la CIUG

La catedrática del Departamento de Traducción y Lingüística de la Universidad de Vigo María del Carmen Cabeza Pereiro es la nueva delegada de la rectora de la UVigo en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) asumiendo además la presidencia ya que esta es una responsabilidad rotatoria que en este instante le corresponde a la institución viguesa.

Este relevo en la presidente se produce en uno de los años más convulsos, con errores en varios exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) y en medio del proceso de reclamación de notas, calificaciones y pruebas que fueron ayer vistas por los alumnos y familias en la Cidade de la Cultura de Santiago.

Con su nombramiento, firmado este viernes por la recién nombrada rectora Carmen García Mateo, sustituye de forma oficial en el cargo al catedrático Iván Area, que cesó la pasada semana por mor del relieve en el rectorado de la UVigo. «Como nueva delegada de la rectora de la Universidad de Vigo en la CIUG asumo el compromiso de trabajar para que la universidad pública gallega continúe a ser una puerta abierta a las oportunidades de estudio y de formación en nuestros nuestros campus, en condiciones de igualdad», destacó Cabeza.

Además, apremia la catedrática que «hay alrededor de la CIUG toda una estructura muy profesional y experimentada que no defraudará las expectativas de la sociedad gallega», en relación con esta polémica en torno a las PAU.

Catedrática de Lingüística General, la carrera investigadora y docente de Cabeza se centra en el estudio de la lengua de signos, que abarca fundamentalmente cuestiones de gramática y discurso. Cuenta también con experiencia en gestión, ya que ejerció como vicerrectora de Extensión Cultural y Estudiantes en el equipo de gobierno de Alberto Gago (2006-2010), entre otros cargos.

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Convocatoria extraordinaria, en 4 días

El nombramiento de Cabeza llega a escasos 4 días de celebrarse la convocatoria extraordinaria de la PAU, que tendrá lugar entre el próximo martes 30 y el jueves 2 de julio. Además, este pasado jueves 25 de junio se cerraba el primer plazo de preinscripción de la convocatoria común y el primer llamamiento de matrícula común tendrá lugar los días 8 y 9 de julio.