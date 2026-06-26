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Empleo público en debate: la EGAP busca mejorar la Administración ante la transformación digital y la ciudadanía

Expertos jurídicos y académicos analizan en Santiago los desafíos del empleo público, defendiendo la formación continua como eje de una Administración eficaz.

La EGAP reunió a expertos en Santiago

La EGAP reunió a expertos en Santiago / cedida

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El Correo Gallego

Santiago

La transformación digital, el relevo generacional y las crecientes exigencias de la ciudadanía obligan a replantear el funcionamiento de las administraciones públicas. Con ese objetivo, la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) reunió este viernes en Santiago a expertos del ámbito jurídico y académico para debatir sobre los principales desafíos del empleo público, un encuentro en el que la Xunta defendió la formación continua y la profesionalización de los empleados públicos como ejes para construir una Administración más eficaz.

Durante la inauguración de la jornada «Claves actuales del empleo público en el marco de la buena Administración», la directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, aseguró que el empleo público «es uno de los pilares fundamentales de la buena Administración y de la confianza de la ciudadanía en las instituciones». En este sentido, defendió que las administraciones deben ser capaces de atraer y retener talento, impulsar la formación permanente de sus profesionales y modernizar sus sistemas de gestión para responder a una sociedad «cada vez más exigente y dinámica».

Rodríguez-Campos subrayó que la mejora de los servicios públicos pasa «necesariamente por fortalecer a las personas que los prestan» y por la capacidad de las organizaciones para adaptarse a un escenario marcado por la digitalización, los cambios demográficos y las nuevas demandas ciudadanas.

Una Administración preparada para los nuevos retos

La directora de la EGAP incidió en que no puede existir una buena Administración «sin profesionales cualificados, motivados y comprometidos con el interés general», al considerar que son los empleados públicos quienes hacen posible que los principios de legalidad, imparcialidad y eficacia lleguen a la ciudadanía.

Asimismo, defendió la necesidad de fomentar espacios de debate entre el ámbito académico, jurídico y administrativo para compartir experiencias y avanzar en la modernización de la función pública. «La modernización de las administraciones requiere reflexión, formación y capacidad de adaptación», afirmó.

La jornada también abordó cuestiones como la influencia de los nuevos instrumentos normativos en las políticas públicas, la evaluación del desempeño como herramienta para mejorar la eficacia de las organizaciones, los nuevos modelos de selección de personal mediante entrevistas conductuales estructuradas y la situación de las relaciones laborales temporales en la Administración.

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Con este encuentro, la EGAP reafirma su apuesta por la formación especializada y la actualización permanente del personal público como instrumentos para impulsar la innovación, la excelencia y una gestión más eficiente en la Administración gallega.

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