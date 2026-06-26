Galicia arrasa en Netflix: esta serie creada por un noiés se cuela entre las diez más vistas del mundo

Hay quien asegura que hablar de la nueva serie de Netflix Oasis, creada y producida por el noiés Ramón Campos, es hablar de una especie de mezcla entre las exitosas Élite y The White Lotus.

Una serie 'made in' Galicia, entre las diez más vistas del mundo

Estemos más o menos de acuerdo con esta afirmación, lo cierto es que, tras su reciente estreno, la nueva ficción de la plataforma roja sigue los mismos pasos hacia el éxito.

Las diez series de habla no inglesa de Netflix más vistas en el mundo durante la última semana. / Netflix

Ni siete días ha necesitado para situarse entre las diez series más vistas del mundo, top en el que se encuentra en hasta 40 países diferentes tras lograr 2.100.000 visualizaciones.

En España, ocupa el tercer puesto. Tan solo por detrás de Te encontraré y Perdiendo el juicio.

'Oasis', serie de Netflix creada y producida por el noiés Ramón Campos que fue la tercera ficción más vista de la última semana en España. / Netflix

Protagonizada por Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch

La ficción, protagonizada por Ana Garcés (La Promesa), Tomy Aguilera (Bienvenidos a Edén) y Victoria Kantch (Por tus muertos), nos sitúa en el resort vacacional más lujoso del país, un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable que lo convierten en el lugar ideal para pasar el mejor verano de nuestras vidas.

Pero todo se desmoronará cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición que hará que todos sean sospechosos y nadie pueda abandonar el complejo, que recibe el nombre de la serie, hasta que se descubra al culpable.

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Fotograma de 'Oasis', serie de Netflix creada por el noiés Ramón Campos. / Netflix

Reparto de 'Oasis'

Manel Duarte, Berta Castañé, Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola, Laura Simón, Jan Buxaderas, Amanda Palomino, Blas Polidori, Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez completan el reparto de una ficción de Netflix que ya está dando de qué hablar.