Éxito 'made in' Galicia
Galicia arrasa en Netflix: esta serie creada por un noiés se cuela entre las diez más vistas del mundo
La ficción acaba de estrenarse en la plataforma roja
Hay quien asegura que hablar de la nueva serie de Netflix Oasis, creada y producida por el noiés Ramón Campos, es hablar de una especie de mezcla entre las exitosas Élite y The White Lotus.
Una serie 'made in' Galicia, entre las diez más vistas del mundo
Estemos más o menos de acuerdo con esta afirmación, lo cierto es que, tras su reciente estreno, la nueva ficción de la plataforma roja sigue los mismos pasos hacia el éxito.
Ni siete días ha necesitado para situarse entre las diez series más vistas del mundo, top en el que se encuentra en hasta 40 países diferentes tras lograr 2.100.000 visualizaciones.
En España, ocupa el tercer puesto. Tan solo por detrás de Te encontraré y Perdiendo el juicio.
Protagonizada por Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch
La ficción, protagonizada por Ana Garcés (La Promesa), Tomy Aguilera (Bienvenidos a Edén) y Victoria Kantch (Por tus muertos), nos sitúa en el resort vacacional más lujoso del país, un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable que lo convierten en el lugar ideal para pasar el mejor verano de nuestras vidas.
Pero todo se desmoronará cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición que hará que todos sean sospechosos y nadie pueda abandonar el complejo, que recibe el nombre de la serie, hasta que se descubra al culpable.
Reparto de 'Oasis'
Manel Duarte, Berta Castañé, Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola, Laura Simón, Jan Buxaderas, Amanda Palomino, Blas Polidori, Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez completan el reparto de una ficción de Netflix que ya está dando de qué hablar.
- Crisis en las orquestas gallegas, denuncian desamparo administrativo y fuga de talento: «A este sector le queda muy poco tiempo»
- El lino gallego renace cientos de años después como oportunidad para el medio rural y la industria textil
- El sector pirotécnico amenaza con acciones legales por el veto a bombas y fuegos artificiales en concellos de Galicia: 'Guste o no, es legal y un elemento más de la fiesta
- Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), la escuela de Santiago que forma directivos de hoteles para medio mundo
- El presidente Sánchez lleva más de dos años trabajando para traer el proyecto industrial de SAIC a Ferrol
- Los mejores de la PAU gallega reivindican el valor del «esfuerzo colectivo»
- Prime Video confirma la segunda parte de la película más vista del año: rodada en Galicia y con Mario Casas y Luis Zahera haciendo de espías
- Santiago se lanza en masa a comprar ventiladores con la ola de calor: 'En un día atendemos como mínimo a 80 personas, los almacenes se están vaciando