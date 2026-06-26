Renfe oferta más de 935.000 plazas en Galicia para viajar en sus trenes este verano

Renfe ofertará más de 21,6 millones de plazas para viajar en todos sus trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia y AVE Internacional durante este verano, en un periodo que comprende desde el martes 30 de junio al 15 de septiembre.

En Galicia, Renfe oferta más de 935.000 plazas en sus servicios AVE y Avlo, Alvia e Intercity. Del total, cerca de 835.000 corresponden al corredor de Alta Velocidad que comunica la Comunidad gallega con Madrid.

En los trenes de alta velocidad y larga distancia, la compañía aumentará la oferta frente al año anterior con más de 100.000 plazas adicionales en servicios comerciales, lo que permitirá superar los 8,9 millones de plazas entre todos los corredores. Las líneas de alta velocidad con mayor demanda este verano son las que unen Madrid con la Comunitat Valenciana, el norte peninsular, Andalucía y Cataluña.

En el corredor Sur destacarán los destinos de Málaga y Sevilla, con cerca de 635.000 y 552.000 plazas respectivamente, mientras que también sobresaldrá el trayecto Madrid-Alicante, con más de 410.000 plazas, junto a la conexión con A Coruña, que alcanzará cerca de 382.000 plazas gracias a la incorporación de los trenes de la serie 106, los de mayor capacidad en los servicios de larga distancia.

En cuanto a los trenes de Servicio Público, para este periodo de tiempo Renfe ofrecerá un total de cerca de 12,8 millones de plazas en los servicios Avant y Media Distancia que vertebran el territorio, una oferta a la que se sumarán además los servicios de Cercanías y Rodalies.

Los viajeros dispondrán de un incremento de plazas en los trenes Avant, con una oferta de más de 3 millones de plazas para facilitar los desplazamientos durante este periodo, siendo los trayectos más demandados en Media Distancia los que conectan Madrid-Segovia-Valladolid, Madrid y Toledo, y la línea Madrid-Puertollano.

El Verano joven estará en funcionamiento la próxima semana

Renfe ya ha iniciado también la venta de billetes para facilitar los desplazamientos de jóvenes de entre 18 y 30 años desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026, con descuentos del 50% en servicios de Alta Velocidad, tanto AVE como Avlo, y Larga Distancia, con un máximo de 30 euros por título, mientras que las rebajas alcanzarán también el 50% en Avant y el 90% en el resto de servicios de Media Distancia y Ancho Métrico.