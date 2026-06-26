Rueda llama a "presumir" de una biotecnología gallega "puntera": "Estamos preparados para competir entre y con los mejores"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó este viernes al sector de la biotecnología como "un espacio de referencia" que "invita a presumir y a soñar". Lo hizo en la presentación de la Estratexia de Biotecnoloxía de Galicia 2026-2030 que, a su parecer, "no es un documento más, sino una visión compartida de país".

"Es un campo en el que llevamos ventajas y está bien decirlo. Galicia se situó en poco tiempo en una posición puntera y eso es un mérito compartido", declaró el mandatario en un acto en la compostelana Cidade da Cultura ante otras autoridades de su Ejecutivo y representantes del sector de toda la comunidad. Rueda incidió, además, en que "no hay otra que tener una estrategia si lo que quieres es que te vayan bien las cosas".

Llamó, asimismo, a hacer a través de este sector una Galicia "más fuerte y sostenible" y a "estar orgullosos". "Creo que es bueno decir todo esto para que haya más vocaciones, para conseguir que el talento gallego quiera desarrollar su carrera aquí", apuntó, al tiempo que señaló que "estamos preparados para competir entre y con los mejores".

Los ejes que sustentan la estrategia

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, fue la encargada de desgranar una estratgia que echa a andar "en un momento decisivo a nivel europeo". Lo hace, según trasladó, con el reto de "convertir a Galicia en líder para que nuestra economía crezca y lidere a nivel global", algo para lo que es preciso "crear empresas de mayor dimensión y con un mayor impacto internacional".

La nueva hoja de ruta, elaborada por un equipo de 125 personas y "pegada a la realidad", de divide en cuatro sectores proritarios: recursos marinos y economía azul; bioeconomía, medio ambiente, sostenibilidad y forestal; agroalimentación y foodtech; y salud y farma, "donde tenemos más ambición". Para alcanzar los objetivos para el horizonte marcado, la estrategia cuenta con un presupuesto de 805 millones de euros, de los que 563 millones se corresponderían a inversión pública y los 242 millones restantes a la movilización privada.

Entre las proyecciones de resultados está un incremento del 30% de la facturación del sector, un 20% las personas que trabajan en biotecnología, un 15% del personal investigador o un 20% de las entidades activas.

En el acto intervino también el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien sacó pecho por un sector "que desde el presente marca la línea a seguir en el futuro". La estrategia, explicó, nace "con vocación de perdurar en el tiempo" a través de un "trabajo interconectado, profundo, planificado entre universidades, investigación y empresas". También estuvo presente la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana.