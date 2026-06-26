Terremoto
Temor en Marín por la desaparición de una familia en el terremoto de Venezuela
Se desconoce el paradero de los cuatro vecinos venezolanos de la localidad, que se encontraban de viaje en el país
Miguel Salgado Reboreda
La preocupación y la esperanza caminan por las calles de Marín. Cuatro convecinos del municipio se encuentran desaparecidos por el terremoto que sacudió Venezuela este 25 de junio. Yhosvany Hernández, Adela Tabernerio, Ulises Adrián Hernández y Lia Fernanda Hernández se encontraban de viaje familiar en Venezuela estos días, con la mala suerte de vivir una catástrofe que supera los doscientos muertos y los 4.300 heridos.
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, trasladó este lunes la solidaridad del Concello con las personas afectadas por el terremoto en Venezuela y, de manera especial, con una familia residente en el municipio de la que no se tienen noticias. Según explicó, se trata de una familia con niños escolarizados en Marín y con arraigo en la localidad, que había viajado a Venezuela tras finalizar el curso escolar para reunirse con sus seres queridos.
Ramallo señaló que el Concello intentará recabar toda la información posible a través de los organismos oficiales, aunque reconoció que la situación sigue siendo «caótica». La regidora expresó su apoyo a todas las personas que están sufriendo las consecuencias del terremoto y ofreció la ayuda de la administración local «en la medida de sus posibilidades».
El Concello de Marín expresó su apoyo a una familia del municipio afectada por la situación en Venezuela, donde se encontraba de viaje con sus seres queridos. La administración local aseguró que mantiene contacto con las instituciones competentes para ayudar en lo posible y convocará un minuto de silencio el lunes a las 12.00 horas en solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas afectadas.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Faro de Vigo
- Crisis en las orquestas gallegas, denuncian desamparo administrativo y fuga de talento: «A este sector le queda muy poco tiempo»
- El lino gallego renace cientos de años después como oportunidad para el medio rural y la industria textil
- El sector pirotécnico amenaza con acciones legales por el veto a bombas y fuegos artificiales en concellos de Galicia: 'Guste o no, es legal y un elemento más de la fiesta
- Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), la escuela de Santiago que forma directivos de hoteles para medio mundo
- El presidente Sánchez lleva más de dos años trabajando para traer el proyecto industrial de SAIC a Ferrol
- Los mejores de la PAU gallega reivindican el valor del «esfuerzo colectivo»
- Prime Video confirma la segunda parte de la película más vista del año: rodada en Galicia y con Mario Casas y Luis Zahera haciendo de espías
- Santiago se lanza en masa a comprar ventiladores con la ola de calor: 'En un día atendemos como mínimo a 80 personas, los almacenes se están vaciando