La Xunta limita a cuatro perros por cazador el adiestramiento en la temporada 2026/27

La Xunta modifica la normativa de la temporada de caza 2026/27 para limitar el número de perros que pueden utilizarse en los entrenamientos cinegéticos en Galicia. Cada cazador podrá adiestrar un máximo de cuatro perros, mientras que los grupos, formados por hasta seis personas cazadoras, no podrán superar los doce animales.

La resolución, publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia, corrige la orden aprobada en mayo sobre las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales por especies para la próxima temporada. Según recoge la Consellería de Medio Ambiente, la regulación anterior fijaba los periodos de adiestramiento de perros y aves de cetrería, pero no establecía un límite máximo de perros por persona o por grupo. Esa limitación fue abordada en el Comité Galego de Caza del 26 de marzo y la Xunta la considera ahora “necesaria”.

En los terrenos de régimen cinegético común, el adiestramiento de perros y aves de cetrería podrá realizarse sin solicitud previa desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, únicamente los jueves, domingos y festivos estatales o autonómicos.

En los terrenos de régimen cinegético especial, excepto en la superficie vedada de los tecores, el calendario será más amplio al inicio de la temporada. Entre el 1 de septiembre y el 17 de octubre se permitirá entrenar los jueves, sábados, domingos y festivos. Desde el 18 de octubre y hasta el 6 de enero de 2027, quedará limitado a jueves, domingos y festivos.

La resolución incluye además un régimen específico para los terrenos cinegéticos especiales que tengan autorizada la prórroga del periodo hábil de caza de la becada en sus planes de aprovechamiento. En esos casos, podrá permitirse el adiestramiento de perros sobre esta especie entre el 7 de enero y el 7 de febrero de 2027, pero exclusivamente para la realización de censos y solo los jueves, domingos y festivos.

La limitación de cuatro perros por cazador y doce por grupo se aplicará con independencia del tipo de terreno cinegético en el que se realice el adiestramiento. La única excepción serán las zonas específicas de adiestramiento para perros, que cuentan con su propia normativa.

La resolución entrará en vigor este sábado, 27 de junio, al día siguiente de su publicación en el DOG. Contra ella podrá presentarse recurso de alzada ante la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático en el plazo de un mes.

Fuente: Faro de Vigo