Más de 1.000 alumnos y docentes viajan este verano al extranjero con el programa Galemundo de la Xunta

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha participado este sábado en la jornada de bienvenida a los 643 alumnos de Bachillerato que este verano viajarán al extranjero para realizar estancias de tres semanas con el apoyo de la Xunta para perfeccionar sus competencias en distintas lenguas a través de las bolsas del programa Galemundo.

Según explica la Xunta en un comunicado, a estos 643 estudiantes de Bachillerato se suman 184 alumnos universitarios, que también disfrutan de bolsas para realizar cursos de idiomas en cualquier país del mundo, así como 308 profesores que participan en estas iniciativas de formación durante los meses de verano.

El titular de Educación, acompañado por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, animó a los estudiantes a aprovechar al máximo esta experiencia para crecer tanto en el ámbito personal como académico y actuar como embajadores de la Galicia Calidade en sus respectivos destinos: Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia durante los meses de julio y agosto.

El Gobierno gallego destina 2,4 millones de euros a este programa, con el que financia entre el 69 % y el 92 % del coste de las estancias de los estudiantes. Del total de beneficiarios, 345 viajarán al Reino Unido, 228 a Canadá, 60 a Francia y 10 a Alemania.

Con cargo a esta inversión, la Xunta sufraga parte de los gastos de monitores acompañantes, alojamiento y manutención, traslados para actividades, docencia y material escolar, actividades culturales y deportivas, seguros de accidentes y la expedición del certificado de realización del curso.

Galicia, líder en nivel de inglés

Román Rodríguez recordó además que estas estancias forman parte del programa Galemundo, dotado con 18 millones de euros para mejorar el aprendizaje de idiomas entre la comunidad educativa y del que se benefician este curso más de 8.300 estudiantes y docentes.

El conselleiro subrayó que esta iniciativa se enmarca en una estrategia global de plurilingüismo que está dando "excelentes resultados", hasta el punto de situar a Galicia como la comunidad autónoma con mayor nivel de inglés, según el informe de Education First (EF).

Además, recordó que, en el marco del programa europeo Erasmus+, casi 5.200 estudiantes y profesores realizan movilidades internacionales durante el curso académico.

A estas iniciativas se suman también los estudiantes y profesores de Formación Profesional, que cuentan con bolsas para realizar estancias en el extranjero con el objetivo de mejorar sus competencias lingüísticas, reforzar su formación técnica y adquirir una visión más global del ámbito empresarial.