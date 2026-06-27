Continúa la desesperada búsqueda de la familia marinense en La Guaira

Cuando las esperanzas se disparaban en la familia Hernández Taberneiro, las malas noticias llegaron al conocimiento de Yhosvany Hernández. El hijo, médico y residente en el estado de Florida, vive completamente volcado por la situación de sus familiares.

Él mismo confesó a FARO DE VIGO, que pertenece a Prensa Ibérica que también edita EL CORREO GALLEGO, en la tarde de ayer que, por los escritos que le habían llegado, sus familiares habían sido «encontrados vivos y sanos». Durante la pasada madrugada, por la diferencia horaria entre Galicia y la costa este de Estados Unidos, Hernández se puso en contacto con este periódico para confirmar que, muy a su pesar, el documento del que se se había fiado, en el que se reconocía textualmente que seguían con vida, resultó ser falso.

Su reacción, ante el devastador mazazo anímico de no poder saber cómo se encontraban sus padres y hermanos, pasaba por el miedo y el pánico. «Mi familia sigue atrapada bajo los escombros y necesitamos más ayuda por parte del gobierno para removerlos», confesaba a este diario.

El documento del que se había fiado el hijo de la familia marinense, que resultó ser falso. / FdV

Su dolor iba acompañado de rabia y enfado por la supuesta ayuda del Gobierno venezolano, la cual no habían recibido ninguno de sus familiares, al menos hasta la pasada madrugada.

La situación es muy preocupante. El aumento de la cifra de fallecidos con el paso de las horas invita al pesimismo, sin embargo, familiares de los desaparecidos residentes en Estados Unidos se desplazaron desde Norteamérica hasta Venezuela para estar pendientes de las últimas novedades a la mayor brevedad posible.

Más de novecientos muertos y más de 3.360 heridos, según las últimas informaciones reportadas por el presidente del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, arrastra la desgraciada situación vivida en el lugar.

39 segundos, dos temblores sísmicos de más de magnitud siete en la escala Richter y el corazón de miles de familias a lo largo del mundo en un puño para el que el gobierno venezolano ha desplegado un operativo de más de 14.000 rescatistas con el fin de socorrer a los supervivientes en una contrarreloj por sus vidas.

Los vecinos de Marín que se se encuentran desaparecidos. / FDV

Las reacciones de las instituciones pasan todas por el respeto y cooperación con la comunidad venezolana. La alcaldesa de Marín, María Ramallo, mostró su preocupación por las víctimas y convocó, junto a toda la formación municipal, un minuto de silencio en memoria de las víctimas a las 12.00 horas de este lunes a las puertas de la casa consistorial del concello marinense.

Del mismo modo, el gobierno municipal de Pontevedra, encabezado por Miguel Anxo Fernández Lores, también guardará un minuto de silencio mañana al mediodía para mostrar sus condolencias por los fallecidos.

Ayuda humanitaria

La Asociación de Venezolanos de Pontevedra (Asovedra), que está encabezando la ayuda a las zonas afectadas desde la provincia, abrió una cuenta bancaria (ES15 0049 6766 83 2010046761) para realizar donaciones con fines benéficos y habilitó el primer y único punto oficial de recogida de ayuda humanitaria para Venezuela en la provincia.

Se sitúa en Fragoso 36, Vigo, y está operativo desde las 10.00 hasta las 21.00 horas. En este punto se pueden entregar insumos médicos, alimentos no perecederos, ropa en buen estado, calzado, linternas y baterías, y artículos de higiene. Todo el material será canalizado para su envío a las zonas afectadas, bajo el lema: «Cada donación cuenta. Cada gesto salva vidas».