Fallece un motorista de 52 años en un accidente en Arteixo
Los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida del conductor, que falleció en el acto a causa de la gravedad de sus heridas
RAC
Un motorista, vecino de Arteixo de 52 años, ha fallecido en un accidente registrado en la tarde de este sábado. Ocurrió sobre las 16.30 horas en el kilómetro 2 de la AC-415, a su paso por A Pastoriza, cuando el conductor se salió de la vía, chocó contra una farola y, después, contra el muro de una casa, por lo que falleció en el acto, según explican efectivos de Protección Civil.
El 112 movilizó a los Bomberos de Arteixo, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil que se desplazaron hasta el lugar del accidente, a donde también acudieron los servicios de Urgencias Sanitarias que no pudieron hacer nada por salvar su vida debido a la gravedad de sus heridas.
Poco después, una mujer que también conducía una moto chocó en las inmediaciones del lugar. En esta ocasión, la conductora también impactó su moto contra una farola y los servicios sanitarios del 061 la trasladaron a un centro hospitalario con heridas leves.
Fuente: La Opinión A Coruña
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