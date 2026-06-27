Galicia es la comunidad donde menos crece la vivienda: se construyen tres veces menos casas de las que exigen los nuevos hogares

El parque residencial gallego continúa creciendo a un ritmo insuficiente para absorber la demanda de vivienda. Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda, la comunidad incorporó durante 2025 un total de 2.720 nuevas viviendas, hasta alcanzar los 1.772.332 inmuebles. En ese mismo periodo, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó la constitución de 7.383 nuevos hogares, casi tres veces más que las viviendas añadidas.

La brecha entre oferta y demanda se produce, además, en una comunidad donde una parte importante del parque residencial corresponde a viviendas vacías: alrededor de medio millón, según los datos del INE. Se trata, en muchos casos, de inmuebles que no pueden dar respuesta a la creciente demanda, bien porque se encuentran en estado de abandono y requieren profundas reformas, bien porque no se ubican en las áreas donde se concentra el mercado residencial: el Eje Atlántico y los entornos de las siete ciudades.

Los datos reflejan, además, que Galicia fue la comunidad donde menos creció el parque residencial durante el pasado año. Las 2.720 viviendas incorporadas suponen un incremento del 0,15%, el menor de todas las comunidades autónomas.

¿Por qué resulta tan difícil aumentar el ritmo de construcción y reducir el desfase entre oferta y demanda? Para el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido, la respuesta se encuentra, principalmente, en «el déficit de suelo finalista y en la complejidad de la tramitación administrativa».

Javier Garrido, presidente de Aproin / Marta G. Brea

Falta de suelo finalista, tramitaciones difíciles y alza de costes

El promotor sostiene que el principal cuello de botella no reside en la capacidad del sector para construir, sino en las dificultades para poner en marcha nuevos desarrollos urbanísticos. «La cuestión más relevante es la liberación de suelo. Suelo calificado y adaptado para construir. Esa sería la clave», resume. A su juicio, la escasez de suelo finalista en las zonas con mayor demanda limita el número de promociones, encarece el precio de los terrenos y termina repercutiendo en el coste final de la vivienda.

A ello se suma la complejidad de los procedimientos administrativos. «Tenemos tramitaciones que, muchas veces, son demasiado largas. Hablamos de años», explica. Los informes preceptivos de las distintas administraciones y, especialmente, los relacionados con patrimonio, medio ambiente o costas pueden prolongar durante largos periodos la obtención de licencias, dificultando incluso que los promotores calculen con precisión el coste final de una promoción.

El encarecimiento de los costes de construcción constituye otro de los factores que condicionan el mercado, aunque Garrido considera que su incidencia en el desfase entre oferta y demanda es menor. El incremento del precio de las materias primas desde el inicio de la guerra en Ucrania y posteriormente el conflicto en Oriente Medio han elevado notablemente el coste de levantar una vivienda, reduciendo el margen para ofrecer inmuebles a precios asumibles por buena parte de la población. «No puedes incorporar más costes al producto final porque ya no habría potenciales clientes para comprarlo», advierte.

Las consecuencias de este escenario se trasladan directamente a los tiempos de ejecución de las promociones. Según explica Garrido, antes incluso de iniciar las obras, los promotores deben comercializar una parte importante de las viviendas para obtener financiación bancaria, un proceso que se complica cuando no existe certeza sobre la fecha en la que llegará la licencia de construcción. Como resultado, una promoción media de entre 15 y 40 viviendas requiere, como mínimo, tres años desde que comienza su comercialización hasta la entrega de las llaves.