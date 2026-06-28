Medallas Castelao, el álbum de la Galicia ilustre con 194 hombres premiados frente a 60 mujeres

Las Medallas Castelao son algo más que una ceremonia institucional de cada 28 de junio. Son, en realidad, un álbum de la Galicia que la comunidad ha querido reconocer durante las últimas cuatro décadas: escritores, científicos, médicos, deportistas, empresarios, músicos, activistas, políticos, periodistas, entidades sociales y colectivos que han llevado el nombre del país dentro y fuera de sus fronteras.

La edición de 2026, entregada hoy, vuelve a dibujar esa mezcla de perfiles. La Xunta distingue este año a la Fundación Andrea, por su apoyo a familias con niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales; al trompetista Esteban Batallán, de trayectoria internacional; a la física Mar Capeáns, vinculada al CERN; al atleta Adrián Ben, campeón europeo en pista cubierta; y a María Barallobre, impulsora de los restaurantes La Penela.

La Medalla Castelao fue creada en 1984, coincidiendo con el retorno a Galicia de los restos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Desde entonces, se entrega cada año el 28 de junio, una fecha cargada de simbolismo para el autogobierno gallego: coincide también con el aniversario de la aprobación en plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia. La concede la Xunta, mediante decreto aprobado por el Consello, a personas o instituciones que destacan por su trabajo en el ámbito artístico, literario, deportivo, económico, intelectual o por una contribución significativa a Galicia.

No es un premio con convocatoria pública ni con un baremo competitivo al uso. La concesión se formula oficialmente “en atención a los méritos” de los galardonados, a propuesta del departamento competente de Presidencia y tras la deliberación del Consello de la Xunta. La decisión se publica después en el Diario Oficial de Galicia.

194 hombres y 60 mujeres, distinguidos

El repaso histórico permite ver cómo ha cambiado la fotografía del reconocimiento. Entre 1984 y 2026 han sido distinguidas 254 personas físicas y 28 entidades, asociaciones, grupos o colectivos. Entre las personas, el balance sigue siendo muy masculino: 194 hombres frente a 60 mujeres. Es decir, las mujeres representan algo menos de una de cada cuatro personas premiadas desde la creación de las medallas.

La primera mujer no llegó hasta 1987, tres años después del nacimiento de la distinción: fue la actriz Maruxa Méndez. Antes, las tres primeras ediciones —1984, 1985 y 1986— estuvieron formadas solo por hombres. También hubo años posteriores sin mujeres entre las personas físicas premiadas: 1993 y 2001. En 2022, las tres personas físicas distinguidas fueron hombres y los otros dos reconocimientos correspondieron a entidades. En 2007, directamente, no hubo personas físicas premiadas, sino tres entidades: Fundación Érguete, A Nosa Terra y Proxecto Galicia.

Referentes del galleguismo

El perfil dominante durante buena parte de la historia de las Medallas Castelao fue el de hombre de larga trayectoria, vinculado a la cultura, la academia, la literatura, la empresa o la vida pública. En las primeras décadas abundan escritores, intelectuales, historiadores, artistas y referentes del galleguismo cultural. Ahí figuran nombres como Ricardo Carvalho Calero, Xosé Filgueira Valverde, Ánxel Fole, Antón Fraguas, Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro, Gonzalo Torrente Ballester, Camilo José Cela, Xosé Neira Vilas, Laxeiro, Fernando Rey o Nélida Piñón.

Con el paso del tiempo, el reconocimiento se fue abriendo a perfiles más variados. La empresa aparece con fuerza en nombres como Amancio Ortega, Adolfo Domínguez, Rosalía Mera, Roberto Verino, Hijos de Rivera, Manuel Jove, Emilio Pérez Nieto o Amancio López Seijas. La ciencia y la medicina están representadas por figuras como Isidro Parga Pondal, Xoán Rof Carballo, Ángel Carracedo, María José Alonso, María G. Crespo Leiro o Mar Capeáns. El deporte incorporó a referentes como Míchel Salgado, Arsenio Iglesias, Verónica Boquete, Teresa Portela, Ana Peleteiro, Susana Rodríguez Gacio, Borja Golán y Adrián Ben.

Reconocimientos colectivos

También ha crecido el peso de los reconocimientos sociales y colectivos. En el historial figuran la Fundación Érguete, la Rede Galega contra a Trata, las Redeiras de Galicia, los Carteros Rurales de Galicia, Maite Isla, Agaela o la Fundación Andrea. Esa evolución muestra una lectura más amplia del mérito: no solo se premia la excelencia cultural o profesional, sino también el cuidado, la inclusión, la lucha contra la enfermedad, la solidaridad y la defensa de colectivos vulnerables.

Las mujeres han ganado presencia, aunque la brecha histórica sigue siendo clara. En 2019 se produjo una de las ediciones más feminizadas, con María G. Crespo Leiro, Jeanne Picard, Teresa Portela, Benedicta Sánchez y Redeiras de Galicia. En 2026, entre las personas físicas premiadas hay paridad: dos hombres —Esteban Batallán y Adrián Ben— y dos mujeres —Mar Capeáns y María Barallobre—, además de una entidad, la Fundación Andrea.

Si hubiera que dibujar el “premiado medio” de estos 42 años, sería todavía un hombre, con trayectoria consolidada, procedente del mundo cultural, académico, empresarial o institucional. Pero ese retrato ya no explica por completo las Medallas Castelao actuales. En las últimas ediciones entran con más fuerza la ciencia internacional, el deporte femenino y paralímpico, la atención primaria, las entidades sociales, la gastronomía, la música popular, la cooperación y las organizaciones que sostienen a Galicia desde abajo.

Ese es el valor del palmarés: leído año a año, parece una suma de nombres. Leído en conjunto, funciona como una radiografía de las prioridades simbólicas de Galicia. Primero dominó la cultura fundacional del autogobierno. Después llegaron la empresa, la ciencia, el deporte, la comunicación y el tercer sector. Y, aunque el medallero sigue arrastrando una clara desigualdad histórica entre hombres y mujeres, las últimas ediciones muestran una fotografía mucho más plural que la de los años ochenta y noventa.