El PSdeG prevé reunir el próximo fin de semana a su Comité Nacional para poner en marcha la elección de candidatos

El Partido Socialista de Galicia prevé reunir el primer fin de semana de julio a su Comité Nacional con el objetivo de poner en marcha el calendario de elección de candidatos para los comicios locales que tendrán lugar en mayo.

A falta de la convocatoria oficial, la reunión del máximo órgano de decisión entre congresos se celebrará previsiblemente en la jornada del sábado en Santiago de Compostela y tendrá lugar después de que el PSOE reuniese a su comité federal.

El encuentro que el PSdeG celebrará en la capital gallega abrirá el proceso para la elección de candidatos a través de primarias, que se celebrarán allí donde haya más de un candidato.

En cuanto a los cabezas de cartel en Galicia, en Vigo se prevé que el actual regidor Abel Caballero vuelva a competir por un sexto mandato, mientras que en A Coruña se da por hecho que Inés Rey dará la batalla por mantenerse en la alcaldía.

Todo ello en un contexto en el que el reglamento interno del Partido Socialista contempla que sea decisión de los alcaldes optar a la reelección, de forma que solo se celebren primarias en los casos en los que así lo exija más de la mitad de la agrupación local.

En Lugo, el propio Besteiro se mostró convencido que el exalcalde Miguel Fernández volvería a la Alcaldía en 2027 tras la moción de censura impulsada por la popular Elena Candia; mientras que se prevé que Iván Puentes vuelva a aspirar a ser el candidato en Pontevedra, al igual que Natalia González en Ourense.

Los tres tendrían que someterse a primarias si hubiese alguna otra candidatura, un proceso interno que sí habrá en Ferrol, donde la exconcejala Eva Martínez Montero avanzó su intención de competir con el actual portavoz local, Ángel Mato, para ser el alcaldable socialista.

Santiago, la principal incógnita

Sin embargo, en Santiago de Compostela ningún militante ha dado por el momento un paso adelante para encabezar la candidatura socialista. Así las cosas, la agrupación local ha encargado una encuesta en la que se interesa por la opinión de los vecinos sobre hasta cinco militantes: el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la diputada autonómica Patricia Iglesias; el secretario xeral de la agrupación local, Aitor Bouza; el exministro de Sanidad, José Miñones; y la vicesecretaria local, Marta Álvarez Santullano.

El propio Aitor Bouza trasladó que, independientemente de lo que señale esta encuesta, de la que esperan tener el resultado en los próximos días, será la militancia la que decida.

Monforte, Barbadás y O Carballiño

Otros puntos en los que está por ver qué decisiones toma el partido son los ayuntamientos de Monforte, Barbadás y O Carballiño, en los que los socialistas ya no ostentan la alcaldía por diferentes motivos.

En el caso de Monforte, el actual alcalde, José Tomé, dejó la presidencia de la Diputación de Lugo y las siglas socialistas tras ser denunciado por presunto acoso sexual a través del canal interno habilitado para ello por el PSOE. Una denuncia que posteriormente acabaría también en los juzgados.

Tomé sigue gobernando Monforte como no adscrito pero con el apoyo del resto de concejales del Partido Socialista.

En medio de la crisis por el caso Tomé también fue apartado del PSOE el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, tras recibir el partido una denuncia interna a través de la que una de las concejalas socialistas del Consistorio lo denunciaba por supuesto acoso laboral en represalia por haber denunciado por acoso sexual a otro edil, ya fuera de la corporación.

Por último, en O Carballiño, el PSOE expulsó al regidor socialista Francisco Fúmega por llegar a un pacto del gobierno con el PP pese no estar autorizado.

Críticas a la política de vivienda de la Xunta

Por otro lado, el PSdeG acusó a la Xunta de mantener paralizadas sus políticas de vivienda tras denunciar que el Gobierno gallego no ejecutó «ni un solo euro» del programa de acceso a la vivienda durante el primer trimestre del año. El diputado socialista Aitor Bouza calificó esta situación de «insulto a la ciudadanía» y de «absoluta indecencia», al entender que una política que debería ser prioritaria para el Ejecutivo de Alfonso Rueda se ha quedado, según afirmó, «en simple propaganda».

«Cero euros. Esa es la cuantía que invirtió la Xunta en el programa de acceso a la vivienda en el primer trimestre del año», resumió Bouza, portavoz socialista de vivienda en el Parlamento gallego. El diputado sostuvo que los datos de ejecución presupuestaria a 31 de marzo sitúan este programa en el 0%, por lo que reclamó explicaciones al Gobierno autonómico y exigió que los fondos previstos se gasten «de manera inmediata».

Fuente: Faro de Vigo