Rueda aboga por la «democracia y autonomía» en una entrega de las Medallas Castelao en la que llamó a «no permitir discriminaciones entre las comunidades»

Como cada 28 de junio desde hace ya más de cuatro décadas, la compostelana Iglesia de San Domingos de Bonaval, ubicada en el Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, se convirtió en el escenario de la entrega de las Medallas Castelao, un galardón con el que el Ejecutivo autonómico homenajea a personas e instituciones que "han destacado por su servicio a Galicia y sus gentes".

Esta condecoración de carácter civil se entrega año a año, coincidiendo en el calendario con el mismo día en que se celebra el aniversario de la aprobación en plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936 y el regreso a la comunidad de los restos mortales de Alfonso Rodríguez Castelao. En esta ocasión, el reconocimiento fue otorgado a la Fundación Andrea, la física compostelana Mar Capeáns, el trompetista Esteban Batallán, el atleta Adrián Ben y la empresaria María Barallobre.

Al son de gaitas y tambores, en una abarrotada ceremonia y ante la atenta mirada de todos los presentes, los cinco galardonados subieron al escenario para, tras la actuación musical de Antía Muíño, ir recibiendo uno a uno la entrega de la condecoración de la mano del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Sonrisas y también alguna que otra lágrima de emoción se dejaron sentir entre premiados y asistentes.

Rueda, inició su discurso con unas palabras para Venezuela tras los dos terremotos que esta semana agitaron el país: "La Galicia de nuestros días no se entiende sin la Galicia de la emigración". Con el "corazón encogido", declaró, la comunidad "entera vive pendiente de las noticias terribles que van llegando", apuntó para señalar que "unos y otros" - en referencia a los gallegos que viven en el país americano y los venezolanos que residen en nuestro territorio- "pueden tener la seguridad de que nuestra solidariedad está y estará en el futuro de su lado para ayudarlros a superar esta desgracia".

Tras varios segundos de aplausos de los asistentes, Rueda continuó con un discurso con importantes tintes políticos, en el que expresó que las Medallas Castelao son "un ejemplo de estabilidad y progreso". "Democracia, autonomía y prosperidad caminan y caminarán siempre de la mano", alegó, al tiempo que señaló que "no hay atajos, por más que los discursos populistas traten de convencer de lo contrario".

"Galicia que, en hermosos versos de Cabanillas es 'Nai e señora', es y debe ser siempre nuestro primer y principal objetivo, especialmente para los que desempeñamos responsabilidades públicas bajo el color político que sea", expuso. El presidente de la Xunta dio, así, un discurso en el que apuntó que la comunidad, "a la que nos debemos y por la que trabajamos", debe vivir "sin privilegios respecto a las demás comunidades autonómas, pero sin discriminaciones como las que con frecuencia intentan imponernos, a veces mismo con la complicidad de quien trata de erigirse como intérprete de sentimientos que son de todos."

Por ello, se refirió a la España "constitucional de la que formamos parte" y la cual "no puede admitir el más mínimo intento de establecer discriminaciones entre ciudadanos o entre territorios que la integramos pese a que, con frecuencia, intenten imponérsenos". Rueda terminó la parte más política de sus palabras parafraseandos los versos de Alfredo Brañas, "non somos (...), ni eles amos, nin servos nós". Galicia va a defender sus derechos ahora y en su futuro", zanjó.

Ya centrado en los premiados de esta edición, apuntó que "constituyen una extraordinaria representación de la Galicia de nuestros tiempos". Reivindican, prosiguió, "una Galicia que apuesta por el sí, en lugar de cerrarse a nuevas oportunidades" y que "no quiere ni debe dejar a nadie atrás".

En la entrega de esta edición de las Medallas Castelao estuvieron presentes, entre otros, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; los conselleiros que conforman el Gobierno de la Xunta, alcaldes de diversas localidades y otras autoridades.

Los galardonados toman la palabra

Puesta en marcha por Charco Barca tras el fallecimiento de su hija Andrea afectada por una parálisis cerebral tetrapléjico-espástica, la Fundación Andrea, una de las premiadas, centra su trabajo en brindar apoyo a las familias de menores con enfermedades crónicas o de larga duración. "Acogemos esta distinción con el corazón lleno", declaró en su discurso, donde señaló que pertenece "a todos los que siempre estáis ahí y, sobre todo, a las familias de los niños enfermos".

"Nos recuerda cada día la grandeza del ser humano, capaz de sobreponerse a las más duras adversidades y convertir la desgracia en virtud", declaró el presidente de la Xunta sobre la labor de Charo Barca al frente de la Fundación Andrea.

Natural de la localidad pontevedresa de Barro, el trompetista Esteban Batallán Cons, tras formarse en los conservatorios de Pontevedra y Vigo o en la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia, es miembro del departamento de trompeta en la Universidad Depaul de Chicago y ejerce como profesor de la Civic Orchestra, en esa misma ciudad estadounidense. "Esta es la distinción que todo artista desea ganar", señaló para, a continuación, sacar pecho por haberse formado en la comunidad "en un territorio donde en cada lugar hay una escuela de música, con un sistema de enseñanza musical perfecto que necesitamos cuidar".

Sobre él, el mandatario autonómico destacó su capacidad "de aprovechar los recursos disponibles aquí, en su tierra, que le abrieron las puertas de un éxito que no conoce fronteras".

La física compostelana Mar Capeáns se llevará la condecoración en reconocimiento a su trayectoria científica, en la que ha llegado a ser la jefa de operaciones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, popularmente conocida como Cern. Capeáns destacó que trabajar en el Cern significa "que el saber no entiende de fronteras", al tiempo que incidió en que "los avances son posibles cuando sumamos esfuerzos". También llamó a las jóvenes a "no ponerse límites": "Tenemos talento y capacidad, no tengamos complejos en salir al mundo".

Como ejemplo de "excelencia internacional de la investigación gallega" definió Rueda a la física compostelana que, con su trayectoria, "certifica que desde Galicia se puede llegar a participar en los proyectos científicos más ambiciosos del mundo".

Especializado en las carreras de medio fondo, el atleta Adrián Ben, natural de la localidad lucense de Viveiro, se proclamó subcampeón de España en 1.500 metros, después de participar en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Ben comenzó su discurso dando gracias a sus entrenadores y a su familia, señalando que "Galicia está en mi corazón". "Llevo a Galicia con dignidad allá donde voy", esgrimió.

"Representa algunos valores mejor que nadie: disciplina, constancia, compañerismo y capacidad de superación", manifestó el presidente gallego sobre el deportista que "recuerda con frecuencia el sacrificio que hizo su familia para facilitar sus entrenamientos".

María Barallobre es la propietaria de los restaurantes A Penela. Empezó con uno en su coruñés concello natal, Coirós, para posteriormente abrir un local en A Coruña y dar el salto a Madrid, Barcelona y París. Barallobres, quien se definió a sí misma "como una chica de aldea", señaló que a ella lo que más le gusta de su trabajo "es estar con los clientes que, muchas veces, terminan siendo amigos".

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"Emblemática" fue la palabra elegida por Rueda para definir a Barallobre, a la que tildóo de "maestra" admirada por todo el sector turístico gallego como "ejemplo de innovación y calidad".