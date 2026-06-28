La Xunta apela a "la cautela" ante la falta de información sobre Venezuela y apunta que las ayudas de emergencia para gallegos y descendientes podrán ampliarse "de ser preciso"

Cuatro días después de que dos fuertes terremotos azotaran Venezuela, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mantenido este domingo un encuentro telemático con representantes de los centros gallegos en el país. Una cita en la que, según trasladó el Ejecutivo en un comunicado, se apeló a "la cautela", dado que la información disponible hasta el momento "es muy escasa" debido a los problemas de comunicación existentes con la zona de La Guaira, la más afectada por esta tragedia que ya suma más de 1.400 fallecidos, nueve de ellos de nacionalidad española.

Rueda prometió que la Administración gallega "va a activar todos los mecanismos a su disposición para colaborar con el país", poniendo el foco en el gran vínculo que une ambos territorios. Sin ir más lejos, más de 30.300 gallegos residen actualmente en Venezuela, mientras que más de 27.600 venezolanos habitan en Galicia.

De este modo, el presidente autonómico recordó que su Ejecutivo trabajó en estos días en la coordinación del desplazamiento de un equipo especializado en búsqueda y rescate, así como en la puesta en marcha de distintas actuaciones de cooperación para contribuir a la atención de las personas afectadas.

Miembros de la Xunta se reúnen con los responsables de los centros gallegos en Venezuela / Mónica Arcay

Por otro lado, hizo hincapié en que la Administración gallega tiene vigentes ayudas de emergencia, que se convocan todos los años, para emigrantes gallegos y sus descendientes, "pudiendo ampliarse su presupuesto de ser preciso". Estas permiten ayudar a personas que hayan sufrido pérdidas a causa de catástrofes naturales, como los terremotos. Asimismo, la Xunta insistió en que continúa plenamente operativa la Red de asistencia permanente, de atención social, en todos los centros gallegos en Venezuela, unas instituciones "clave" para colaborar y apoyar a la población afectada tras la emergencia.

En la reunión participaron, además de Rueda, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; así como los presidentes de la Irmandade Galega de Venezuela, de la Irmandade Galega de Valencia, de los centros gallegos de Maracaibo y Puerto La Cruz, de la Asociación Hijos de Galicia de los estados de Aragua y Lara y de la Federación de Centros Españoles de Venezuela.