Altri se aferra a un nuevo informe independiente mientras espera la decisión definitiva de la Xunta sobre la Autorización Ambiental Integrada

Altri no se rinde y vuelve a mover ficha en la compleja tramitación de su proyecto industrial en Palas de Rei (Lugo). Después de defender hace un mes la viabilidad de la planta pese a la ausencia de la conexión eléctrica inicialmente prevista, la compañía portuguesa sostiene ahora que un informe independiente de Bureau Veritas acredita el cumplimiento del principio europeo DNSH —Do No Significant Harm, en inglés— y asegura que únicamente queda pendiente la Autorización Ambiental Integrada (AAI), el último gran permiso ambiental que debe resolver la Xunta.

La empresa interpreta esta validación como un nuevo respaldo técnico a una iniciativa que continúa rodeada de una intensa controversia política, administrativa y social. En un comunicado difundido este lunes, Greenfiber —la sociedad impulsada por el grupo portugués— sostiene que la evaluación realizada por Bureau Veritas concluye que es «plausible» considerar que el proyecto no causará un perjuicio significativo sobre ninguno de los seis objetivos medioambientales fijados por la normativa comunitaria.

Según la compañía, el informe analiza aspectos como la mitigación del cambio climático, la adaptación a fenómenos extremos, la protección de los recursos hídricos, la economía circular, la prevención de la contaminación y la conservación de la biodiversidad. Entre los indicadores que destaca figuran una reducción del 99 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de lyocell respecto a procesos convencionales, un ahorro del 91 % en el consumo de agua, la autosuficiencia energética de la planta y la eliminación de combustibles fósiles durante el proceso industrial.

Altri defiende que este nuevo documento se suma a la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la Xunta el pasado año y al sello europeo STEP concedido por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA). Para Greenfiber, el proyecto ya ha superado todos los controles ambientales posibles y solo resta la resolución de la Autorización Ambiental Integrada que debe dar el gobierno gallego.

Un informe elaborado por una entidad francesa externa

Sin embargo, este anuncio en un momento en el que el futuro administrativo del proyecto sigue abierto tras un mes de completo silencio sobre ello. En mayo, Greenfiber presentó alegaciones contra el procedimiento de archivo iniciado por la Xunta tras constatar la falta de la conexión eléctrica prevista en la planificación estatal. Por aquel entonces, la empresa sostuvo que Altri podría operar en la comarca de A Ulloa, corazón de Galicia, gracias a su sistema de cogeneración y que el suministro exterior tendría únicamente una función de respaldo, además de comunicar que había solicitado una nueva alternativa de conexión a la red.

La pastera portuguesa no se conformó con el veredicto provisional del Ejecutivo gallego y recurrió a presentar un informe independiente, elaborado por Bureau Veritas, una multinacional francesa especializada en inspección, certificación y verificación de procesos, productos e instalaciones. De esta forma, busca reforzar su línea argumental y desplaza nuevamente el foco hacia el gobierno de Galicia al conseguir por una vía alternativa y privada un requisito exigido por la Comisión Europea para optar a determinadas líneas de financiación vinculadas a fondos comunitarios.

Con todo, hay que tener en cuenta que este informe no puede sustituir las autorizaciones administrativas que debe conceder la Administración competente —en este caso, la Xunta— ni tampoco supone la aprobación del proyecto. No es más que una validación técnica elaborada por una entidad certificadora externa.