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Galicia mantiene la gratuidad de las matrículas en las tres universidades públicas para el próximo curso 2026/27

La comunidad gallega se consolida como la segunda más barata del Estado al congelar las tasas universitarias para quienes no accedan a la gratuidad

Alumnado de la USC en los alrededores de la Biblioteca Concepción Arenal.

Alumnado de la USC en los alrededores de la Biblioteca Concepción Arenal. / Jesús Prieto

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Las matrículas universitarias continuarán siendo gratuitas el próximo curso en Galicia. Esta medida, que también se aplica a las enseñanzas artísticas superiores, se puso en marcha hace ya dos años, llegando a 27.775 alumnos en este periodo, según los datos dados este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su equipo.

Al igual que en años anteriores, podrán beneficiarse todos los estudiantes de nuevo ingreso que superaran la fase obligatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Galicia en la convocatoria de 2026 o un ciclo superior de FP en cualquier centro gallego. También podrán disfrutar de esta gratuidad el resto de estudiantes de cursos superiores que en el actual curso estén matriculados en una universidad pública gallega y aprueben el 90 % de los créditos en los grados de las áreas de Humanidades y Jurídicas, el 80 % en Salud y el 65 % en el caso de las Ingenierías y los grados de Ciencias.

También en materia de universidades, el Ejecutivo autonómico aprobó congelar un año más las tasas universitarias para el alumnado que no pueda beneficiarse de esta gratuidad. Esto sitúa, según trasladó Rueda, a Galicia como la segunda comunidad más barata de España, ya que, en el caso de los grados universitarios, el precio medio de la primera matrícula se mantiene en 11,89 euros por crédito, solo por detrás de Canarias. El precio medio de los másteres, tanto habilitantes como no habilitantes, también se mantiene sin cambios.

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