Dos campings gallegos se cuelan entre los mejores de España: uno está en una isla única y el otro sorprende por su entorno

Galicia vuelve a situarse entre los destinos imprescindibles para disfrutar del turismo al aire libre. Y, aún más, durante los meses de verano.

La revista especializada en viajes Condé Nast Traveler ha incluido dos establecimientos gallegos en su selección de los mejores campings de España, un reconocimiento que destaca tanto la singularidad de sus ubicaciones como la experiencia que ofrecen a quienes buscan unas vacaciones en plena naturaleza.

En la selección, la publicación aprovecha para honrar la cultura del camping, haciendo hincapié en los recuerdos que, en muchos casos, tienen lugar en estos espacios durante la infancia y adolescencia y a los que es imposible no volver para recordar con cariño.

Uno de los campings destacados está situado en la Isla de Ons / Isla de Ons

Camping Ría de Arosa 2, en plena naturaleza

Para llegar al primero de los campings recomendados por la revista Traveler tenemos que acercarnos hasta Oleiros. Según la publicación, el Camping Ría de Arosa 2 "es un lugar distinto".

Con un fuerte compromiso con la naturaleza y fauna del entorno, este camping ofrece múltiples actividades para los más pequeños de la casa o para disfrutar con amigos. Paseos en poni, tren turístico, camas elásticas, senderismo, quads, paseos a cabello o incluso observación de estrellas son algunas de las actividades destacadas por Traveler.

"Un camping idílico alejado de grandes masificaciones, perfecto para desconectar disfrutar de la naturaleza sin renunciar a la comodidad". Así lo definen en la web oficial en la que se pueden consultar las diferentes opciones de alojamiento, desde bungalows a coches cama y parcelas.

Camping Isla de Ons o cómo dormir en pleno Parque Nacional

El otro camping gallego seleccionado se encuentra en uno de los enclaves naturales más impresionantes de Galicia: la Isla de Ons. Se trata del único autorizado para dormir en pleno corazón del Parque Nacional das Illas Atlánticas. Una ubicación "absolutamente privilegiada" con la que "ningún otro camping puede competir".

Sobre este camping destacan su "turismo amable y respetuoso", siempre buscando interferir lo menos posible con el entorno natural. Dispone de tiendas glamping, de lona estándar y una zona de acampada para los que prefieran "montar su propio camping". Más allá de su entorno, el camping cuenta con parque infantil, ultramarinos y cafetería, además de acceso directo a rutas de trekking. Ha sido reconocido, además, con el premio al Mejor Camping Entorno Natural en 2025.

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Junto a los dos gallegos, Traveler ha destacado el Camping La Trapera (Burgos), Berga Resort (Barcelona), La Marina Camping & Resort (Alicante), Camping Cabopino (Málaga), Camping Caravaning Oyambre (Cantabria), Camping Morillo de Tou (Huesca), Camping Monfragüe (Cáceres), Camping La Rosaleda (Cádiz), Wecamp Cadaqués (Cataluña) y Amaido Agroturismo (Asturias).