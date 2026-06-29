Una unidad especializada, a la busca del sospechoso del homicidio de A Coruña: la Policía conoce su identidad y perfil

Una puñalada en el cuello acabó este domingo en el barrio de Os Rosales con la vida de J. M. M., un hombre de 55 años y vecino de las viviendas de María Pita, en el barrio de Labañou. El autor, que según las primeras indagaciones era también un varón que llevaba gorra y mascarilla, lo mató a las 13.30 horas, en una calle por la que paseaban viandantes. Un tipo de crimen en público y en frío que, según confirman fuentes conocedoras de la actividad policial, resulta infrecuente en la ciudad. A primera hora de la tarde continuaba la investigación para intentar encontrar al autor. Aunque se lleva con secreto para no perjudicar las pesquisas, la Policía trabaja en base a un sospechoso: un hombre con antecedentes por intento de homicidio y malos tratos.

Los encargados de perseguirlo son un grupo especial: la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de la Policía Nacional, formada para perseguir crímenes como los homicidios. Entre sus tareas está encontrar a personas desaparecidas y están especializados en rastrear a individuos en base a unas pocas pistas: fueron los responsables de encontrar el del estudiante chileno de la Universidade da Coruña (UDC) que, tras algunos problemas en la facultad, «decidió iniciar una nueva vida» sin avisar a su entorno. Tras varias semanas, acabaron encontrándolo en Alemania. La investigación de la muerte del hombre que apareció maniatado en un piso de Os Mallos hace unos meses se encargó también a agentes de la UDEV.

En la investigación resulta clave también la grabación de una cámara de la Policía Local situada en la zona, cuyo contenido se analiza desde el domingo

Un crimen que no sigue el patrón habitual

El ataque se produjo poco después del mediodía de un domingo entre la calle Manuel Azaña y travesía de Os Rosales, por donde transitaba la víctima, y no ha trascendido que entre el autor y este hubiese algún tipo de discusión justo antes. Las calles del barrio se llenaron de curiosos, y algunos vecinos incluso se asomaron por sus ventanas para interesarse por el ataque. Según indica una fuente conocedora de la actividad policial, este tipo de suceso es infrecuente.

En A Coruña "no es normal que haya más de dos o tres homicidios al año", explica la fuente, y son más habituales los casos que derivan de peleas o altercados que escalan y acaban en un fallecimiento. Otra fuente, familiarizada con las actuaciones de la Policía Nacional en Galicia, indica que "normalmente las muertes en la calle son por ajustes de cuentas o pasionales": casos como discusiones familiares, riñas vecinales o peleas de bandas.

Fuente: La Opinión A Coruña