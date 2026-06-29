La violencia de género se consolida como un problema cronificado en Galicia: hasta 21 denuncias al día en los juzgados
La comunidad gallega registró 1.906 denuncias en el primer trimestre, con 1.741 mujeres víctimas
Los asesinatos por violencia de género son capaces de encender todas las alarmas de un sistema que acaba de fallar, sobre todo, si esa mujer había denunciado con anterioridad, pero son solo la punta del iceberg. Para verlo, solo es preciso observar el número de denuncias que llegan cada día a los juzgados, lo que permite ver que la violencia de género es un problema cronificado. A lo largo de los tres primeros meses del año llegaron, de media, a los órganos judiciales de la comunidad gallega con competencias en violencia sobre la mujer 21 denuncias cada día, lo que se traduce en un total de 1.906 en todo el periodo, un 1 % más que el pasado año. El número de mujeres víctimas ascendió hasta las 1.741, un 3,2 % más.
A pesar de los preocupantes datos, Galicia se coloca como la segunda comunidad con una tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres más baja de España, con 12,4, según los datos compartidos este lunes por la Sección de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. A nivel estatal, el número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante los tres primeros meses del año fue de 50.911, un 6,36 % más en relación con el mismo periodo de 2025, mientras que el número de mujeres que denunciaron como víctimas alcanzó las 45.220.
Las propias víctimas suelen ser, a pesar de lo complicado que resulta dar este paso, las que acuden a poner la denuncia a su agresor, haciéndolo en el 83,47 % de los casos, ya fuera ante los juzgados o en dependencias policiales. Este porcentaje continúa muy por encima del registrado por las denuncias presentadas por familiares, que apenas suponen el 1,67 % del total. Por su parte, las derivadas de atestados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado representaron el 11,75 % y las originadas a partir de partes de lesiones, el 2,46 %.
De este modo, entre los meses de enero y marzo, 83 mujeres se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, lo que supone un 16,9 % más que en el mismo periodo de 2025. Además, siete menores, descendientes de las denunciantes, fueron identificados como víctimas en las denuncias presentadas, frente a los tres contabilizados en el primer trimestre del año anterior. En cuanto a las resoluciones judiciales, el 93 % de las sentencias dictadas por las Secciones de Violencia sobre la Mujer entre enero y marzo en procedimientos de violencia de género fueron condenatorias.
Medidas de protección para las víctimas de violencia de género
Las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, descendieron respecto a 2025. En concreto, las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia y las plazas en funciones de guardia recibieron 488 solicitudes, un 17 % menos, y adoptaron 319 órdenes y medidas de protección, lo que supone una caída del 14,9 %. En el 44 % de los casos, la relación de pareja se mantenía en el momento de solicitar la orden de protección.
Por otra parte, los órganos judiciales dictaron 173 medidas cautelares civiles, dirigidas a proteger a las mujeres y a los menores a la espera de la resolución del proceso penal. Las más habituales fueron las relativas a la prestación de alimentos, con 55 medidas. Durante el periodo analizado, los juzgados impusieron también 466 medidas de protección de carácter penal. Entre ellas, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación, con 229 medidas, y la orden de alejamiento, con 189.
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