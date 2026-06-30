Cae una red de trata sexual con un detenido en Lugo y una víctima liberada antes de ser enviada a Arabia Saudí

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de mujeres colombianas con fines de explotación sexual en el Estado, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Colombia que ha dejado un detenido en Lugo y otro en Madrid, además de dos arrestos en Málaga y uno más en el país colombiano. Cuatro de los cinco investigados han ingresado en prisión provisional. El pasado 17 de marzo, los agentes desplegaron un operativo simultáneo en Lugo y en Getafe (Comunidad de Madrid) para arrestar a dos de los presuntos integrantes de dicha organización, y en la localidad madrileña también se practicó un registro en el domicilio de los principales investigados.

Inicialmente, la investigación se había iniciado en noviembre de 2025 tras la denuncia de una víctima que aseguró haber sido captada en Colombia mediante una falsa oferta de trabajo en el sector de la hostelería. Según explicó, la organización facilitó toda la infraestructura necesaria para viajar a España, incluidos billetes de avión, reservas hoteleras y dinero para simular una entrada legal como turista. Una vez en España la trasladaron a pisos prostíbulo situados en Bilbao y en Málaga, donde era obligada a ejercer la prostitución. La red imponía a las víctimas una deuda por los gastos del viaje y la manutención, que debían saldar entregando el 100 % de los ingresos obtenidos mediante la prostitución, bajo amenazas e intimidación.

La organización estaba coordinada entre Lugo, Madrid y Colombia

La operación permitió además liberar a una mujer que, según la investigación, iba a ser trasladada de forma inminente a Arabia Saudí para continuar siendo explotada sexualmente. Su situación salió a la luz gracias a la denuncia de un familiar, que alertó de una posible privación de libertad en un inmueble de Málaga. Esa intervención permitió la detención inmediata de dos de los investigados, que posteriormente ingresaron en prisión.

Las pesquisas concluyeron que la organización estaba formada por cinco ciudadanos colombianos que actuaban de manera coordinada. Mientras uno de los integrantes se encargaba de captar a mujeres vulnerables en Colombia, el resto organizaba su traslado y posterior explotación en España. En paralelo a los arrestos en Lugo, Getafe y Málaga, las autoridades colombianas detuvieron en la localidad colombiana de Pereira al presunto responsable de la captación de víctimas en el país de origen.

Durante la investigación, los agentes identificaron al menos a una víctima de trata con fines de explotación sexual y detectaron indicios de una segunda posible afectada, cuya localización y protección continúa siendo objeto de las investigaciones. Además de los delitos relacionados con la trata de seres humanos y la prostitución coactiva, la Policía atribuye a la organización la venta de sustancias estupefacientes a clientes de los pisos donde explotaban sexualmente a las víctimas.