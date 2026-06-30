Cuatro restaurantes gallegos, entre los mejores de España con terraza este verano

El verano vuelve a convertir las terrazas en uno de los grandes epicentros sociales de la temporada: largos atardeceres frente al mar, sobremesas que se alargan hasta bien entrada la tarde y la mejor gastronomía al aire libre.

Para disfrutar de estas ocasiones, TheFork, la plataforma líder de reservas online en Europa, ha dado a conocer la cuarta edición de TheFork Summer Hits 2026, el ranking que reúne los mejores 50 restaurantes con terraza de España que no te puedes perder este verano.

Entre los seleccionados, Galicia afianza su presencia con 4 establecimientos seleccionados.

La terraza del restaurante Balarés / Camiño dos Faros

El mejor desayuno de hotel

Para llegar al primero en aparecer en el prestigioso listado, tenemos que desplazarnos hasta Balarés (A Coruña). Tomando el nombre de la localidad, el restaurante Hotel Balarés se sitúa en la cuarta posición.

Recomendado por la Guía Michelin, destaca por su propuesta de cocina de raíces gallegas, en la que el entorno natural de a Costa da Morte se convierte en el gran protagonista de la experiencia.

A principios de año, el desayuno del restaurante Hotel Balarés fue reconocido en Madrid Fusión 2026 como el Mejor Desayuno de Hotel Boutique de España, un galardón que pone en valor una forma de entender la primera comida del día como una experiencia gastronómica en sí misma.

Para comer y beber en pleno corazón del Ribeiro

Le siguen Sábrego, en Ribadavia (Ourense), que ocupa el puesto 18 en el listado y también ha llamado la atención de la Guía Michelin, cuya propuesta culinaria, a cargo del chef Marco Varela, se nutre de productos gallegos de máxima calidad en pleno corazón del Ribeiro.

La cocina de Sábrego está intrínsecamente ligada a la singularidad e identidad de la Denominación de Origen Ribeiro, "la más antigua de Galicia", explican desde su web oficial. Una propuesta única donde paisaje, historia, vino y gastronomía se fusionan.

Sábrego, en Ribadavia, es uno de los restaurantes seleccionados / CEDIDA

Gastronomía entre viñedos y con espectaculares vistas

Once puestos más abajo se encuentra Quinta de San Amaro, en Meaño (Pontevedra), un espacio singular ubicado entre viñedos que combina lo mejor de la gastronomía gallega de temporada con unas privilegiadas vistas al valle del Salnés.

Dispone de terrazas bajo la parra o el porche para almuerzos y cenas. Su cocina de cercanía, cuenta con una rica selección de pescados, carnes y arroces.

Una de las terrazas de Quinta de San Amaro / Cedida

La terraza del fin del mundo

O'Fragón, en Fisterra (A Coruña), es el cuarto restaurante con terraza gallego seleccionado por la prestigiosa guía. Desde el puesto 40, apuesta por una cocina gallega de mercado, de proximidad y ecológica, capitaneada por el chef Sefa Insua.

La terraza de O'Fragón se encuentra en el Lugar de San Martiño de Arriba, en un edificio moderno, integrado en el entorno y con unas vistas impresionantes al Puerto, a la Ría, a la Playa da Langosteira y al legendario Monte Pindo.

Desde sus ventanales se pueden observar a los barcos faenar y en su cocina reinan los productos locales, mariscos, pescados, verduras, carnes... e incluso realizan su propio pan utilizando harinas autóctonas gallegas.

Uno de los platos de O'Fragón / Cedida

Diversidad territorial, seña de indentidad de TheFork Summer Hits

Según han explicado a través de un comunicado desde TheFork, la diversidad territorial ha vuelto a ser una de las señas de identidad de TheFork Summer Hits 2026.

Así, en esta cuarta edición están representadas 11 comunidades autónomas, una más que el año pasado, tras incorporarse de la Región de Murcia. Por orden de mayor a menor representación, el listado es el siguiente: Andalucía (9), Baleares (8), Comunidad Valenciana (6), Canarias (6), Cataluña (5), Comunidad de Madrid (4), Galicia (4), Cantabria (3), Asturias (2), País Vasco (2) y La Región de Murcia (1).

Todos los establecimientos con terraza seleccionados se caracterizan por ofrecer a sus clientes espacios al aire libre donde disfrutar de su experiencia gastronómica de primer nivel.

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En cuanto a la elección, se tienen en cuenta criterios de calidad, como su ubicación en sitios privilegiados de la geografía española, su encanto, su nota media (todos tienen puntuaciones de 8,5 o superiores), el tráfico a su ficha, y el volumen y calidad de sus reseñas. De igual forma, todos ellos tienen un ticket medio por persona que oscila entre los 25 y los 120 euros. ¿Ya los conoces?