La cuota de anchoa de la costa oeste de Galicia asciende a 1.632 toneladas: la campaña arranca este miércoles

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución por la que se publica la cuota de anchoa de la zona de la costa oeste de Galicia, desde este miércoles, 1 de julio de 2026, hasta el 30 de junio de 2027, que asciende a 1.632 toneladas.

Según ha trasladado el Gobierno, podrá ser capturada en la fachada atlántica de la costa gallega por los más de 240 buques de cerco en el Cantábrico y noroeste, así como por los 357 buques de xeito, racú y piobardeira, con puerto base en Galicia, Cantabria, Principado de Asturias y País Vasco. La mayoría de los beneficiados son buques con puerto base en la provincia de Pontevedra.

Así, el Ministerio ha destacado que con esta publicación se permite “dar continuidad a la pesquería de esta especie” a la vez que la flota autorizada puede seguir consumiendo otras especies propias de sus censos como el jurel o la sardina.

Además, como novedad para esta campaña, se establece una cantidad para la captura accesoria de esta especie para la flota de xeito, racú y piobardeira de 25 toneladas.