Acceso a la universidad
PAU extraordinaria en Galicia: desde un plan B a una segunda oportunidad
Parte de los jóvenes que acude a la selectividad de julio lo hace para subir nota, pero otros ya están encarrilados hacia ciclos y se la plantean «por si acaso»
'Novatos' y 'reincidentes' se mezclaron este martes en el inicio de la convocatoria extraordinaria de la PAU. Entre algunos de los primeros, los que no acudieron a la cita de junio por arrastrar alguna materia que se les resistió en Bachillerato, no hay estrés por llegar tarde al reparto de grados porque se presentan en la prueba de acceso a la universidad con un as en la manga, casi siempre un ciclo formativo. Entre los segundos figuran quienes aspiran a una carrera con notas de corte elevadas y prueban suerte de nuevo, incluidos los que buscan resarcirse de una PAU de junio que les dejó mal sabor de boca.
De hecho, María Alonso, de Santiago, se refiere a la PAU de junio como «devastadora». «Hice las dos porque quería subir nota y no perdíamos nada por probar», explica, hablando también por compañeros que van a por Medicina y Enfermería, aunque su meta sea Educación Primaria, en A Coruña. «Las correcciones en la primera convocatoria fueron bastante críticas y no estamos contentos; yo nunca fui de malas notas», censura. «Tuve diferencias de un punto y medio en asignaturas como Matemáticas, lo que me parece raro», cuenta, a lo que añade que en Lingua Galega «sumaron mal» o que su C1 de Inglés solo le supusiera un 6,5.
Vengo por tener la PAU hecha, por si cambio de opinión con el ciclo
Álex Pallares, de Lalín, es de los que acuden a la PAU para tenerla como plan B porque, de entrada, su intención es cursar un ciclo de FP. Aunque está sopesando cuál, le gusta el de Actividades físicas y deportivas, para el que cree que tiene oportunidades con la nota de Bachillerato. «Vengo al examen para tener la PAU hecha, porque, si apruebo y quiero cambiar de opinión, aún estoy a tiempo, y, si no hago la PAU, me quedo sin esa opción, no vas a estudiarlo todo otra vez», señala. Por ahora, admite que el test de Historia de España le pareció «difícil», después de tener suerte con el «Romancero gitano» de Lorca en Lengua. «Pero no había nada raro, ningún error; al menos yo no lo detecté», aclara.
Te lo pintan peor de lo que es y entonces cuando llegas estás más tranquila
Irea Sánchez y Noelia Varela, de Silleda, salen juntas de la facultad de Dereito de la USC, donde se examinaron, y comparten opiniones y sonrisas, aunque no destinos: Irea aspira a aprobar la PAU para cursar Psicología, primero en la UNED, después quizás en Santiago, con un ciclo como alternativa, y a Noelia la seduce Enfermería, empezando por un ciclo superior. Las dos tienen la impresión de que los dos primeros exámenes les salieron «muy bien» y coinciden en que «probablemente» fueron «más nerviosas» a las pruebas de 2º de Bachillerato que a la PAU. «Te lo pintan mucho peor de lo que es y cuando llegas es como que estás más tranquila», apunta Irea, quien resalta que durante el curso tienen «el doble» de asignaturas que superar. «Vienes con menos presión», precisa Noelia.
Mi intención es hacer primero un ciclo superior
Entre los que acuden a la selectividad «por si acaso», y lo dicen así, se encuentran Brais, Carlos y Carlota. Brais prevé hacer el ciclo de Mantenimiento electrónico o el de Telecomunicaciones, pero «por si acaso la PAU» le «sirve para el futuro», ha preferido fichar. Por su parte, Carlos valora ingresar en las fuerzas y cuerpos de seguridad, mientras que Carlota, que «hasta hace dos días no sabía lo que podía hacer», va a por ciclos como Laboratorio, Animación de Actividades Físicas y Deportivas y Educación Infantil, aunque si le da la media sopesará hacer Relaciones Labores o Ciencias Políticas de cara a tener más opciones de puestos en ofertas de empleo público.
En lo que coinciden los entrevistados es que los dos primeros exámenes de la convocatoria extraordinaria, Lengua Castellana y Literatura y las dos Historias, tanto la de España como la de la Filosofía, su alternativa, «funcionaron bien» y fueron «asequibles» en consonancia con lo «dado en el curso». Todo estaba en «orden», resaltan, y el sentir común es que «no era para tanto».
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Fuente: Faro de Vigo
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