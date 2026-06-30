Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

Acceso a la universidad

PAU extraordinaria en Galicia: desde un plan B a una segunda oportunidad

Parte de los jóvenes que acude a la selectividad de julio lo hace para subir nota, pero otros ya están encarrilados hacia ciclos y se la plantean «por si acaso»

Alumnado a la salida de la primera jornada del examen extraordinario de la PAU en Santiago.

Alumnado a la salida de la primera jornada del examen extraordinario de la PAU en Santiago. / Xoan Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carmen Villar

Santiago

'Novatos' y 'reincidentes' se mezclaron este martes en el inicio de la convocatoria extraordinaria de la PAU. Entre algunos de los primeros, los que no acudieron a la cita de junio por arrastrar alguna materia que se les resistió en Bachillerato, no hay estrés por llegar tarde al reparto de grados porque se presentan en la prueba de acceso a la universidad con un as en la manga, casi siempre un ciclo formativo. Entre los segundos figuran quienes aspiran a una carrera con notas de corte elevadas y prueban suerte de nuevo, incluidos los que buscan resarcirse de una PAU de junio que les dejó mal sabor de boca.

De hecho, María Alonso, de Santiago, se refiere a la PAU de junio como «devastadora». «Hice las dos porque quería subir nota y no perdíamos nada por probar», explica, hablando también por compañeros que van a por Medicina y Enfermería, aunque su meta sea Educación Primaria, en A Coruña. «Las correcciones en la primera convocatoria fueron bastante críticas y no estamos contentos; yo nunca fui de malas notas», censura. «Tuve diferencias de un punto y medio en asignaturas como Matemáticas, lo que me parece raro», cuenta, a lo que añade que en Lingua Galega «sumaron mal» o que su C1 de Inglés solo le supusiera un 6,5.

Vengo por tener la PAU hecha, por si cambio de opinión con el ciclo

Álex Pallares

FARO SANTIAGO. ALUMNOS EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE LA PAU EN LA FACUTAD DE DERECHO. XOAN ALVAREZ

Álex Pallares. / Xoan Álvarez

Álex Pallares, de Lalín, es de los que acuden a la PAU para tenerla como plan B porque, de entrada, su intención es cursar un ciclo de FP. Aunque está sopesando cuál, le gusta el de Actividades físicas y deportivas, para el que cree que tiene oportunidades con la nota de Bachillerato. «Vengo al examen para tener la PAU hecha, porque, si apruebo y quiero cambiar de opinión, aún estoy a tiempo, y, si no hago la PAU, me quedo sin esa opción, no vas a estudiarlo todo otra vez», señala. Por ahora, admite que el test de Historia de España le pareció «difícil», después de tener suerte con el «Romancero gitano» de Lorca en Lengua. «Pero no había nada raro, ningún error; al menos yo no lo detecté», aclara.

Te lo pintan peor de lo que es y entonces cuando llegas estás más tranquila

Irea Sánchez

FARO SANTIAGO. ALUMNOS EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE LA PAU EN LA FACUTAD DE DERECHO. XOAN ALVAREZ

Irea Sánchez. / Xoan Álvarez

Irea Sánchez y Noelia Varela, de Silleda, salen juntas de la facultad de Dereito de la USC, donde se examinaron, y comparten opiniones y sonrisas, aunque no destinos: Irea aspira a aprobar la PAU para cursar Psicología, primero en la UNED, después quizás en Santiago, con un ciclo como alternativa, y a Noelia la seduce Enfermería, empezando por un ciclo superior. Las dos tienen la impresión de que los dos primeros exámenes les salieron «muy bien» y coinciden en que «probablemente» fueron «más nerviosas» a las pruebas de 2º de Bachillerato que a la PAU. «Te lo pintan mucho peor de lo que es y cuando llegas es como que estás más tranquila», apunta Irea, quien resalta que durante el curso tienen «el doble» de asignaturas que superar. «Vienes con menos presión», precisa Noelia.

Mi intención es hacer primero un ciclo superior

Noelia Varela

FARO SANTIAGO. ALUMNOS EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE LA PAU EN LA FACUTAD DE DERECHO. XOAN ALVAREZ

Noelia Varela. / Xoan Álvarez

Entre los que acuden a la selectividad «por si acaso», y lo dicen así, se encuentran Brais, Carlos y Carlota. Brais prevé hacer el ciclo de Mantenimiento electrónico o el de Telecomunicaciones, pero «por si acaso la PAU» le «sirve para el futuro», ha preferido fichar. Por su parte, Carlos valora ingresar en las fuerzas y cuerpos de seguridad, mientras que Carlota, que «hasta hace dos días no sabía lo que podía hacer», va a por ciclos como Laboratorio, Animación de Actividades Físicas y Deportivas y Educación Infantil, aunque si le da la media sopesará hacer Relaciones Labores o Ciencias Políticas de cara a tener más opciones de puestos en ofertas de empleo público.

Noticias relacionadas y más

En lo que coinciden los entrevistados es que los dos primeros exámenes de la convocatoria extraordinaria, Lengua Castellana y Literatura y las dos Historias, tanto la de España como la de la Filosofía, su alternativa, «funcionaron bien» y fueron «asequibles» en consonancia con lo «dado en el curso». Todo estaba en «orden», resaltan, y el sentir común es que «no era para tanto».

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
  2. Galicia arrasa en Netflix: esta serie creada por un noiés se cuela entre las diez más vistas del mundo
  3. Crisis en las orquestas gallegas, denuncian desamparo administrativo y fuga de talento: «A este sector le queda muy poco tiempo»
  4. El sector pirotécnico amenaza con acciones legales por el veto a bombas y fuegos artificiales en concellos de Galicia: 'Guste o no, es legal y un elemento más de la fiesta
  5. Prime Video confirma la segunda parte de la película más vista del año: rodada en Galicia y con Mario Casas y Luis Zahera haciendo de espías
  6. Santiago se lanza en masa a comprar ventiladores con la ola de calor: 'En un día atendemos como mínimo a 80 personas, los almacenes se están vaciando
  7. Galicia busca a su nueva Miss Vaca: estas son las aspirantes de cada provincia
  8. Rueda aboga por la «democracia y autonomía» en una entrega de las Medallas Castelao en la que llamó a «no permitir discriminaciones entre las comunidades»

PAU extraordinaria en Galicia: desde un plan B a una segunda oportunidad

PAU extraordinaria en Galicia: desde un plan B a una segunda oportunidad

¿Cuáles son las causas de muerte más comunes en Galicia? Los decesos por enfermedades respiratorias se disparan

¿Cuáles son las causas de muerte más comunes en Galicia? Los decesos por enfermedades respiratorias se disparan

Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago

Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago

Las terrazas que triunfan este verano: cuatro restaurantes gallegos, entre los mejores de España

Las terrazas que triunfan este verano: cuatro restaurantes gallegos, entre los mejores de España

Cae una red de trata sexual con un detenido en Lugo y una víctima liberada antes de ser enviada a Arabia Saudí

Cae una red de trata sexual con un detenido en Lugo y una víctima liberada antes de ser enviada a Arabia Saudí

La cuota de anchoa de la costa oeste de Galicia asciende a 1.632 toneladas: la campaña arranca este miércoles

La cuota de anchoa de la costa oeste de Galicia asciende a 1.632 toneladas: la campaña arranca este miércoles

Las vacas gallegas también sufren estrés por calor: baja su producción, la calidad de la leche y los niveles de fertilidad

Las vacas gallegas también sufren estrés por calor: baja su producción, la calidad de la leche y los niveles de fertilidad

La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»

La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
Tracking Pixel Contents