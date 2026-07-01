Condenados a 20 años de cárcel los dos acusados del asesinato de Yoel Quispe en A Coruña

El magistrado del Tribunal del Jurado ha condenado a 20 años de prisión a cada uno de los dos acusados del asesinato de Yoel Quispe, el joven que murió en el centro de A Coruña durante la madrugada de la Nochebuena de 2023. Uno de ellos ha sido considerado autor material del crimen y el otro cooperador necesario, ambos responsables de un delito consumado de asesinato. La sentencia les impone además cinco años de libertad vigilada una vez cumplan la pena.

El fallo, dictado de acuerdo con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular, concluye que el autor material actuó "con la intención de acabar con la vida" de la víctima y aprecia la agravante de alevosía sorpresiva, al considerar que el ataque fue "imprevisto, fulgurante y repentino". El magistrado destaca que el joven fue apuñalado de forma súbita en el pecho, sin posibilidad de defenderse, ya que no presentaba lesiones defensivas. La puñalada alcanzó el corazón, una circunstancia que, junta al tipo de arma utilizada, evidencia, según la resolución, su "poder vulnerante y mortífero".

Respecto al segundo condenado, la sentencia considera probado que entregó la navaja al autor material sabiendo que pretendía utilizarla para matar a la víctima o, al menos, asumiendo esa elevada probabilidad. El juez sostiene que esa entrega fue "un elemento decisivo para la muerte" del joven. La resolución no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El asesino confeso dijo que quiso asustar a Quispe

En el juicio, el primer procesado, J.L.F.G., relató que aquella noche, cuando volvía a casa junto a los otros dos procesados, vio que agredían a Quispe: "Fui yo a defenderlo. Me pegó a mí, un puñetazo en la cara, me arrebaté un poco y fui a pedirle la navaja a Y. (otro acusado)", dijo. "La abrí para asustarlo, pero empezó a pegarme, me puse nervioso y se la clavé. Después me fui", continuó en su declaración.

Según su versión, cuando se marchó del lugar "Yoel seguía de pie, pegándose con la gente" porque "quería movida con todo el mundo", por lo que se fue sin pensar que las heridas fuesen mortales: "No pensaba que lo había matado", prosiguió.

"Lo quería asustar para que se fuera. Yo no lo quería matar ni nada", añadió, si bien reconoció que aquel día pudo decir: "Que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso", aunque no lo recuerda, pues ha mantenido que había consumido drogas y alcohol.

El segundo de los acusados, Y.G.J., dijo que él no portaba la navaja, sino que fue el primer procesado el que la llevaba y él simplemente la cogió cuando, durante la pelea, le dio sus cosas. Luego se la devolvió "por miedo" y no volvió a saber nada de ella, pues aseveró que fue J.L.F.G. quien la tiró a un contenedor, aunque este había dicho que fue alguno de los otros dos procesados, sin precisar cuál.

Fuente: La Opinión A Coruña