Denunciados tras huir de un control, dar positivo en el test de alcoholemia y tener un accidente en Cambre

La Guardia Civil ha logrado esclarecer un accidente ocurrido en la madrugada del pasado 18 de abril en Cambre y ha identificado a un hombre y una mujer implicados en el siniestro, que habían conducido bajo los efectos del alcohol y que habían huido de un control.

La investigación ha culminado con la identificación de dos personas como presuntas autoras de varios delitos contra la seguridad vial. Según informan fuentes de la Guardia Civil, los hechos se iniciaron cuando una patrulla acudió a un accidente en el que solo hallaron un turismo siniestrado y sin ningún ocupante en los mandos. En las inmediaciones, localizaron a un varón y una mujer que, al ser sometidos a las pruebas de alcoholemia, arrojaron resultados positivos, aunque ninguno de los dos reconoció haber conducido el automóvil en el momento del impacto.

La apertura inmediata de una investigación permitió determinar la autoría y la secuencia exacta de los acontecimientos. Así, los agentes constataron que el mismo vehículo implicado había eludido previamente un control de en Oleiros, huyendo a gran velocidad tras hacer caso omiso a las señales de alto.

Para determinar la ruta, los agentes recopilaron y analizaron las grabaciones de diversos sistemas de videovigilancia de tráfico, estaciones de servicio y establecimientos comerciales situados a lo largo del trayecto. Este visionado permitió realizar una reconstrucción cronológica precisa, con la que se logró determinar quién conducía en cada tramo previo al siniestro, lo que permitió dar por esclarecidas las actuaciones de manera concluyente el pasado 18 de junio.

Noticias relacionadas

Tras estas diligencias, tanto el hombre como la mujer han quedado investigados como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial. En el caso del varón, se le atribuye también una infracción por circular con una licencia de clase AM, que le habilita solo para conducir ciclomotores. Por su parte, la mujer que viajaba como acompañante inicial pasó a ser investigada por un presunto delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tras demostrarse que se intercambió el puesto con el conductor durante la marcha y acabó provocando el accidente al cuadriplicar la tasa legal permitida. Todas las diligencias del caso han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia correspondiente.