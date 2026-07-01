Así es la estrategia del Sergas para ahorrar más dinero: una única central de compras de material y medicamentos para toda la sanidad pública gallega

La Xunta quiere dar un nuevo paso en la reorganización de las compras de la sanidad pública gallega. Después de centralizar durante los últimos años la contratación de buena parte del material sanitario y de los medicamentos hospitalarios, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) creará una Central de Compras que asumirá también la adquisición de esos productos para las siete áreas sanitarias. El objetivo es ganar capacidad de negociación con los proveedores, reducir costes y unificar los materiales utilizados en hospitales y centros de salud. La medida llega tras un balance que refleja que la contratación centralizada permitió ahorrar más de 31.504.879 euros en el último año, según expuso la Consellería de Sanidade en un comunicado.

Hasta ahora, el Sergas licitaba de forma centralizada determinados contratos, pero las compras las seguía realizando cada una de las siete áreas sanitarias de manera independiente, según sus necesidades. Con la futura Central de Compras desaparecerá ese sistema para los productos declarados de adquisición centralizada, que pasarán a gestionarse desde un único centro de gasto y «se repartirá de forma equitativa entre las siete áreas», tal y como explicó la secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato, en conversación con EL CORREO GALLEGO.

«La contratación centralizada está dando muy buenos resultados. No solo porque conseguimos economías de escala y ahorros que nos permiten invertir en otros aspectos prioritarios, como las innovaciones terapéuticas, sino también porque garantiza la equidad en la calidad del material que reciben todos los pacientes de Galicia», indicó Lobato. «Ahora también se centralizará esa compra posterior, no solo la contratación del proveedor, sino la adquisición del producto», subrayó.

Del almacén único a una compra única

La creación de la central de compras completa una estrategia que el Sergas lleva años desarrollando para concentrar la gestión de los suministros sanitarios. Una de sus principales apuestas fue la puesta en marcha de la Plataforma Logística Sanitaria de Galicia, fundada en 2013 y ubicada en una nave en Negreira, desde donde salía todo el material para abastecer durante las 24 horas del día los más de 460 centros sanitarios y los 18 hospitales públicos de la comunidad, desde Ortigueira hasta O Courel.

En la actualidad, el Ejecutivo gallego pretende completar ese modelo centralizado también en la compra de productos. Según Lobato, el cambio no afectará únicamente al material sanitario más básico, como jeringuillas, sino también a dispositivos de alta complejidad «empleados en especialidades como cirugía cardíaca», como válvulas o stents, además de «medicamentos de la farmacia hospitalaria».

Sanidade considera que el nuevo modelo permitirá incrementar todavía más la estrategia de ahorro obtenida hasta ahora, aunque reconoce que aún no puede calcular cuánto podría ahorrar con la nueva Central. «No lo tenemos cuantificado porque dependerá de las economías de escala que consigamos con los proveedores. Estimamos que el ahorro aumentará, pero todavía no podemos concretar una cifra», señaló Lobato.

El balance presentado por la Xunta recoge que entre el segundo semestre de 2025 y el primero de 2026 se licitaron por primera vez nueve contratos de forma centralizada, con un ahorro global superior a los 16,2 millones de euros y un ahorro medio de casi un 20%. En ese periodo, se compraron drenajes quirúrgicos, torácicos y de otro tipo, fundas, termometría y normotermia, y equipos para bombas de infusión, nutrición y medicación. A ello se suman otros cinco contratos ya existentes que generaron más de 15,2 millones de ahorro global, donde se economizó especialmente en la adquisición de jeringuillas, agujas, material de bioseguridad y válvulas cardiacas biológicas percutáneas. Sanidade indica que otros doce procedimientos actualmente en licitación podrían añadir cerca de siete millones más.