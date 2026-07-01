Los informes psiquiátricos copan casi la mitad del trabajo del Imelga: más de 14.000 en un solo año

Médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales y personal técnico y auxiliar trabajan cada día a contrarreloj para sacar adelante la incesante carga de trabajo que registra el Instituto de Medicina Legal de Galicia, más conocido como Imelga. Sus labores van de las pericias demandadas por las autoridades judiciales de personas vivas al ámbito de la patología forense. En el último año, este órgano de la Administración de Justicia recibió más de 34.000 solicitudes de actividad pericial, una cifra que año a año se incrementa, emitiéndose 28.000 informes definitivos.

La mayoría de estas peticiones, nueve de cada diez, en concreto 30.469, se corresponden con las demandas de jueces, tribunales y fiscalía, que precisan de estos informes para poder desarrollar de un modo correcto sus labores, lo que se conoce como ámbito de la clínica forense. Dentro de ellas, destacan especialmente las pericias médicas judiciales, que se dividen en dos grandes áreas: la evaluación de lesiones y la psiquiatría forense.

Esta última copó buena parte del trabajo desempeñado por los profesionales el pasado año, sumando más de 14.200 peticiones. Las pericias más demandadas, en el 46,7 % de los casos, fueron para realizar internamientos involuntarios; el 28,7 %, medidas de apoyo; y, a mucha distancia, con el 12,6 %, la imputabilidad.

En el caso de las valoraciones del daño corporal, se registraron 9.713 solicitudes. La mayoría estuvieron vinculadas a agresiones ordinarias, con 6.537, seguidas de las agresiones físicas relacionadas con la violencia sobre la mujer, con 1.154, y de las lesiones de tráfico, con 692. Por otra parte, en lo que se refiere a las pericias psicosociales, en las que participan psicólogos y trabajadores sociales, se recibieron 1.619 solicitudes. En este ámbito cabe señalar la emisión de 1.175 informes, centrados principalmente en los casos de controversias familiares.

Las valoraciones integrales por violencia de género se duplican

Parte de la actividad del Imelga se centra en la asistencia a las víctimas de violencia sexual, con actividad de guardia las 24 horas del día todos los días del año. El trabajo va de la valoración de la violencia física a la valoración integral de la violencia de género. De las 1.430 pericias relacionadas con asuntos de violencia sobre la mujer, la mayor parte corresponden a valoración integral de violencia de género, con 660 casos, lo que se traduce en el doble que en el ejercicio anterior. Por subdirecciones, A Coruña concentra la mayor actividad, con 365 pericias, seguida de Vigo, con 246; Santiago, con 229; y Lugo, con 200. En el extremo contrario se sitúa Ferrol, con 43 casos.

Mapa de solicitud de las valoraciones por violencia de género por partidos judiciales y subdirecciones / Imelga

Entre las novedades incorporadas destaca la utilización de herramientas de georreferenciación, que permiten localizar territorialmente los casos e identificar áreas de mayor incidencia para facilitar la planificación de medidas preventivas.

Por otro lado, el Imelga, a partir de los datos recogidos a lo largo del pasado año, realizó un estudio para identificar aquellos casos en los que había registrados antecedentes previos de intervención médico-legal en el sistema. En total, el sistema contaba con 2.458 solicitudes de pericia diferenciadas con la marca 'violencia sobre la mujer'. De las personas investigadas en 2025, el informe reveló que 353 tenían histórico registrado en el sistema. De ellas, 284 eran mujeres y 67 hombres y la mayor incidencia se sitúa entre los 40 y los 50 años.

Investigadas más muertes naturales que violentas

Siguiendo la estela de los años anteriores, las investigaciones de decesos por causas naturales no han dejado de incrementarse. «Es necesario racionalizar la judicialización de las muertes de personas de edad avanzada con enfermedades conocidas cuando no hay indicios de criminalidad, con el objetivo de evitar autopsias y optimizar los recursos públicos», señaló la directora del Imelga, Noemí Morte.

Muertes por accidentes de tráfico, traumatismos, envenenamientos o lesiones por arma blanca supusieron 908 de las 1.982 investigaciones médico-legales hechas el pasado año. Dentro de ellas, se enmarca el estudio de 303 suicidios, así como de 112 muertes en accidentes de tráfico.

Noticias relacionadas

Dentro de los óbitos naturales, las patologías cardiovasculares vuelven a ser la causa más común de decesos naturales, aglutinando el 79 % de los casos. Estas muertes tienen lugar, en la mayoría de ocasiones, de forma rápida y repentina, sin que dé tiempo a recibir asistencia médica, lo que tiene como consecuencia que se derive la investigación a los juzgados. Destacan, asimismo, los decesos por patologías respiratorias, con 70 casos; digestivas, con 49; y oncológicas, con 21.