La Guardia Civil busca con medios aéreos y voluntarios a un sexagenario desaparecido en Mesía

Sigue en marcha el amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Jesús Pérez Giao, de 69 años, vecino de Mesía, desaparecido desde la tarde del martes. Según informa la Guardia Civil, el varón abandonó su domicilio, situado en O Pazo nº 5 (Castro), alrededor de las 20.00 horas. Pérez, de nacionalidad española, padece Parkinson y presenta pérdidas de memoria.

Ropa que portaba

En el momento de su desaparición vestía una camisa de manga larga de cuadros en tonos azul y gris y un pantalón de chándal azul oscuro. Lleva consigo una máquina para el tratamiento del Parkinson, que porta colgada a un lado del cuerpo a modo de pequeña mochila, similar a un teléfono móvil, así como un bastón. No lleva documentación, dinero ni tarjetas. La Benemérita, que dirige y coordina el dispositivo de búsqueda, movilizó durante la noche del martes dos patrullas. Y en la jornada de este miércoles participaban tres patrullas durante el turno de mañana y otras tres durante la tarde.

Drones de Axega

Así, desde las 11.30 horas se encuentran trabajando en la zona los drones de Axega. Además, alrededor de 40 vecinos colaboran de forma voluntaria en las labores de búsqueda. También participan efectivos del GES de Curtis y personal de Protección Civil de Mesía. Está previsto que también se incorpore al operativo el Servicio Cinológico de la Guardia Civil especializado en la búsqueda de personas vivas desaparecidas. A partir de las 16.00 horas se ha convocado a voluntarios para colaborar en la búsqueda por la zona próxima al domicilio del desaparecido, siempre bajo la coordinación de la Guardia Civil.

Se agradece la colaboración ciudadana, y solicitan que cualquier información que pueda resultar de interés sea comunicada de inmediato a través del teléfono 062 o del 112.