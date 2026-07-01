El mosquito tigre continúa su expansión hacia el norte en Galicia, a A Coruña, tras conquistar una docena de concellos pontevedreses

El mosquito tigre, vector de transmisión de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika, sigue expandiéndose en Galicia y después de ser localizado en una docena de concellos de Pontevedra —Moaña, Vigo, Cangas, Redondela, Vilaboa, O Porriño, Tui, Mos, Bueu, Ponteareas, Poio y Salvaterra de Miño— se ha detectado por primera vez este año en el norte de la comunidad, en la ciudad de A Coruña.

Así lo explica la Xunta en un comunicado en el que da cuenta de cómo se está reforzando en Galicia la Red Galega de Vixianza de Vectores (ReGaViVec), en la actualidad integrada por 31 concellos que se alían con la Administración autonómica y las Universidades de Vigo y de Santiago para identificar en sus áreas los principales organismos transmisores de enfermedades.

Esta red, que el próximo año cumplirá una década, tiene una misión: identificar los principales organismos transmisores de enfermedades humanas y animales, controlar su distribución y abundancia, evaluar el riesgo de transmisión de patógenos y facilitar la adopción de medidas preventivas para proteger la salud de la población, explican desde la Consellería de Sanidade y Medio Rural, ambas implicadas.

El mosquito tigre no es el único

Desde Sanidade advierten que a día de hoy en Galicia han sido localizadas especies de mosquitos capaces de transmitir enfermedades como la causada por el virus del Nilo Occidental (mosquitos del género Culex) o el dengue, chikungunya y zika (mosquito tigre, Aedes albopictus).

Si bien las autoridades sanitarias apuntan que «estas especies de mosquitos no están transmitiendo estas enfermedades en la comunidad por no estar infectados por los microorganismos causantes», entienden que «su vigilancia resulta fundamental para detectar de forma temprana cualquier cambio en la situación epidemiológica.

En relación al mosquito tigre, advierte que este 2026 se confirmó su presencia en A Coruña, que se erige en el primer municipio afectado del norte de la comunidad, que se suma a los ya conocidos de Moaña, Vigo, Cangas, Redondela, Vilaboa, O Porriño, Tui, Mos, Bueu, Ponteareas, Poio y Salvaterra de Miño.

La vigilancia de esta especie es objeto de reuniones para evaluar su evolución y coordinar su control, a través del Comité Interdepartamental del Mosquito Tigre. La semana que viene, el día 9, tocará la próxima y en ella tomarán parte los concellos en donde se ha confirmado el vector, además de organismos colaboradores.

Una red incompleta

Con todo, solo la mitad de concellos se ha animado a estar pendiente de estos insectos que pueden ser vectores de transmisión de enfermedades. Desde la Consellería de Sanidade advierten que este 2026 fueron invitados a formar parte de la red, que cumplirá el año que viene la década de vida, el doble de municipios, 64. Los que han confirmado su adhesión serían, en Pontevedra, Baiona, Bueu, A Guarda, Moaña, Mos, As Neves, Pazos de Borbén, Poio, Ponteareas, Pontevedra, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Soutomaior, Tomiño, Vigo y Vilagarcía de Arousa. En A Coruña estarían integrados por A Coruña, Betanzos, Carballo, Noia, Ordes, Santiago de Compostela y Vimianzo, y en Lugo, por Monforte de Lemos.

En la provincia de Ourense se acaban de añadir los ayuntamientos de Allariz, O Carballiño, Castrelo de Miño, Ourense y Rairiz de Veiga, tras la reunión informativa organizada por el Departamento Territorial de Sanidade en Ourense, en la se trasladó a los concellos la «importancia» de su colaboración en la vigilancia de los insectos como vectores de transmisión de enfermedades.