Pontón recuerda que "con Fraga votaban los muertos" ante las críticas del PP por la 'ley de nietos'

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha referido este miércoles a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como ‘ley de nietos’, que permite la nacionalización de descendientes de exiliados españoles, al asegurar que con el expresidente del Gobierno gallego y fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, “votaban los muertos”.

Preguntada este miércoles en rueda de prensa sobre las dudas trasmitidas por los dirigentes populares sobre un fin electoral de esta medida, Pontón ha manifestado que “cree el ladrón que todos son de su condición”.

En este sentido, la portavoz nacional del BNG ha criticado que el PP trate de trasladar que el hecho de que vote la emigración “es preparar un pucherazo” cuando en Galicia se sabe que “durante la época de Fraga votaban los muertos, se compraban sacos de votos e incluso hay testimonios de cómo el PP compraba con 50 dólares el voto de emigrantes”.

La líder de los nacionalistas gallegos ha asegurado que el BNG tiene una posición “muy clara” y defiende que el voto emigrante tiene que tener “todas las garantías democráticas” y que hay que poner “todos los medios” para que las prácticas que se vieron con el PP en Galicia “no se repitan nunca más”.

“Porque quién tiene que votar son los emigrantes y lo que no se puede es utilizar la capacidad que tienen de votar para intentar poner en marcha prácticas absolutamente antidemocráticas”, ha afirmado.

"Está repitiendo el argumentario de Génova"

Dicho esto, ha censurado también que resulte que Rueda ve en la posibilidad de que voten “intereses oscuros, un pucherazo” y que lo dice “única y exclusivamente porque está repitiendo el argumentario que le mandan desde Génova”.

Pontón ha sostenido que el PP “sabe mucho de manipulación del voto de la emigración”, pero que también resulta muy incoherente que, por un lado, digan que es importante la emigración y que ahora estén haciendo este tipo de discursos. “Nada que nos sorprenda, incoherencia y Partido Popular van de la mano”, ha señalado.

“Creemos que hay una ley que lo que hay que hacer es aplicarla con todas las garantías y, sobre todo, garantizar que el derecho al voto lo pueden ejercer las personas y que no haya las prácticas que hizo el PP de Fraga durante tantos años, que denunciamos desde el BNG”, ha sostenido al ser interpelada también por la tramitación de la medida por parte del Gobierno.

Pontón ha recordado que “Fraga consiguió su mayoría absoluta gracias a un escaño que cambió el voto de la emigración” y que a lo largo de los años “hubo múltiples denuncias de cómo se manipulaba y cómo se compraban votos en la emigración”. “No queremos que eso vuelva e, insisto, quien tiene un expediente muy largo en ese ámbito es el PP”, ha afirmado.