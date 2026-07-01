Los socialistas tachan de «faltas de coherencia» las críticas del PP a la ley de nietos: «Con que cara vai a ir Rueda a Bos Aires a pedir o voto?»

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, coincidieron este miércoles en cuestionar la posición del PP sobre la denominada ley de nietos, acusando a los populares de incurrir en contradicciones respecto a su propio historial legislativo y político en materia de nacionalidad y emigración.

Desde Santiago donde presidió la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape), Torres aseguró que el PP «queda en evidencia» al criticar una medida que, según recordó, se inscribe en una evolución normativa en la que también participaron gobiernos populares. En este sentido, apuntó que «hasta cinco iniciativas legislativas» ampliaron el acceso a la nacionalidad para descendientes de emigrantes, incluida una reforma aprobada en 2002 bajo el Ejecutivo de José María Aznar. «El PP critica lo que hizo cuando gobernaba», subrayó.

El ministro defendió además que la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática amplía derechos a colectivos históricamente excluidos, como personas perseguidas por su orientación sexual, y vinculó las críticas populares a una estrategia similar a la empleada en el debate sobre la regularización de migrantes. En ese contexto, recordó que el Gobierno de Aznar regularizó a cerca de 600.000 personas en dos años.

José Ramón Gómez Besteiro en una imagen de archivo / Cedida

En paralelo, Besteiro elevó el tono contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que exigió «un mínimo de coherencia» tras sus declaraciones ayer en el Congreso, en las que reclamó una «conexión real» con España para conceder la nacionalidad a descendientes de emigrantes. «Esa suposta conexión real non é un criterio legal, é unha frase pensada para sementar dúbidas», afirmó.

El líder socialista cuestionó directamente la estrategia del PP en relación con el voto exterior y lanzó una interpelación política explícita: «Que Rueda me explique con que cara vai ir a Bos Aires a pedir un voto que aquí trata como sospeitoso». En su análisis, el PSdeG sostiene que el PP mantiene un doble discurso según el contexto político, defendiendo los derechos de la emigración en el exterior mientras cuestiona su desarrollo normativo en España.

Besteiro también puso el foco en la evolución del discurso de Alberto Núñez Feijóo, al que atribuye posiciones cambiantes a lo largo de los años. Recordó que el actual líder del PP defendió en etapas anteriores la equiparación de derechos de los descendientes de emigrantes, mientras que ahora califica la ley de nietos de «enxeñaría electoral».

Noticias relacionadas

El líder de los socialistas gallegos anunció el registro de iniciativas en el Parlamento de Galicia para que el presidente autonómico aclare su posición y precise «con cal dos tres Feijóo comparte hoxe criterio: o de 2006, o de 2017 ou o de 2026». La formación busca así forzar un posicionamiento explícito sobre una cuestión que consideran clave en la relación con la diáspora gallega.