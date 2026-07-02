Ana Peleteiro anuncia el nacimiento de su segundo hijo con un emotivo mensaje: "Solo tú..."

La atleta gallega Ana Peleteiro dio a luz este miércoles 1 de julio a su segundo hijo, León, junto a su marido, el también atleta y entrenador, Benjamin Compaoré.

La deportista compartió la buena noticia con sus familiares y seguidores a través de su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje acompañado de varias instantáneas del recién nacido.

"Bebé arcoíris"

"Solo tú, nuestro bebé arcoíris, podías llegar al mundo de una forma tan especial, bajo la magia de la Luna de Fresa", escribió Peleteiro. Un nacimiento "con el que tanto soñamos" y que tiene un significa especialmente emotivo para la pareja, después de que hace un año la atleta revelara que había sufrido un aborto.

Por este motivo, la deportista se refiere a León como su "bebe arcoíris", un término utilizado para describir a los niños que nacen tras una pérdida gestacional, ya sea un aborto espontáneo, una muerte fetal o la pérdida de un recién nacido.

La expresión hace alusión al arcoíris que aparece después de la tormenta y simboliza la esperanza y la ilusión que llegan tras un periodo de profundo dolor.

La pareja de atletas junto a su segundo hijo León / Instagram

Más allá del atletismo

La llegada de León coincide con una etapa especialmente ilusionante para la atleta gallega, que en los últimos meses ha compartido en varias entrevistas y a través de sus redes sociales cómo estaba viviendo su segundo embarazo, sus planes de regresar a la alta competición una vez finalice el proceso de recuperación, y la construcción de la casa de sus sueños en su Ribeira natal.

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Paralelamente, Peleteiro ha seguido ampliando sus proyectos personales con el lanzamiento de PeleLate, el pódcast en el que debuta como presentadora entrevistando a deportistas y otras personalidades, y la apertura de Area Café, la cafetería de especialidad que ha emprendido junto a su marido en Ribeira hace ya un año.