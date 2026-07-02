El conselleiro de Educación sobre Xabier Ron por violar a una menor: «Es un acto absolutamente despreciable y asqueroso»

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, no ha ahorrado calificativos para referirse a la condena por violación de una menor del fuera diputado por Alternativa Galega da Esquerda (AGE) en el Parlamento gallego Xabier Ron. «Creo que es un acto absolutamente despreciable, injustificable y asqueroso», y sostuvo que la Administración debe actuar para evitar que una persona condenada por un delito de estas características pueda regresar en el futuro a las aulas gallegas.

«Una persona, máxime un docente, que abusa sexualmente de un menor debe ser apartada de por vida de nuestras aulas», afirmó. En esta línea, avanzó que la Xunta analizará «qué posibilidades jurídicas y administrativas» existen para reforzar las garantías dentro del sistema educativo y cerrar la puerta al retorno a la docencia en casos semejantes.

La Xunta sostiene ahora que, más allá de la condena concreta, la Administración debe revisar hasta dónde puede llegar para impedir que situaciones de este tipo se repitan en el ámbito educativo. «Creo que tenemos que actuar como una sociedad sana», señaló el conselleiro en O Porriño, que insistió en que no sería justificable que una persona condenada por abusar de un menor pudiera estar «dentro de unos años en un aula».

La sentencia, del 5 de junio, ha sido emitida tras un acuerdo de conformidad entre Fiscalía, las acusaciones particular y popular y la defensa después de que el procesado, antiguo profesor de francés en el IES de Ames, aceptase los hechos y la pena impuesta. Xabier Ron fue detenido en enero de 2025 en una operación que incluyó varios registros, también en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Breamo de Pontedeume, donde el político y docente desempeñaba su labor desde septiembre de 2024. El arresto se produjo a raíz de una denuncia por agresión sexual a la menor de edad, de solo 12 años, interpuesta por la madre de la niña.

El fallo de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña indica que Ron se convirtió en profesor de su víctima en 2022. Consiguió forjar una «amistad íntima» con ella durante los siguientes dos años, una relación que fue más allá del ámbito escolar y causó en la menor una dependencia emocional.

El 2 de julio de 2024 quedó con ella en un paseo fluvial tras enviarle mensajes eróticos. Unas semanas después, el 7 de agosto, logró otra cita en un entorno similar, en el que dijo a la menor que estaban en un «espacio perfecto para venir con un compañero de instituto y hacer sexo». Después le mandó fotos y vídeos suyos inapropiados. Fue en octubre y noviembre de ese mismo cuando se produjeron los abusos, que tuvieron lugar en el domicilio de Xabier Ron, que colocaba a la menor, a quien contagió sífilis primaria, lo que la sentencia define como un «collar de sumisa».