Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

Agresión sexual

El conselleiro de Educación sobre Xabier Ron por violar a una menor: «Es un acto absolutamente despreciable y asqueroso»

La Xunta estudiará que posibilidades jurídicas y administrativas se existen para cerrar la puerta el retorno a las aulas en causas semejantes

Xabier Ron, en una intervención, en el pasado, en el Parlamento gallego.

Xabier Ron, en una intervención, en el pasado, en el Parlamento gallego. / Xoán Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Santiago

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, no ha ahorrado calificativos para referirse a la condena por violación de una menor del fuera diputado por Alternativa Galega da Esquerda (AGE) en el Parlamento gallego Xabier Ron. «Creo que es un acto absolutamente despreciable, injustificable y asqueroso», y sostuvo que la Administración debe actuar para evitar que una persona condenada por un delito de estas características pueda regresar en el futuro a las aulas gallegas.

«Una persona, máxime un docente, que abusa sexualmente de un menor debe ser apartada de por vida de nuestras aulas», afirmó. En esta línea, avanzó que la Xunta analizará «qué posibilidades jurídicas y administrativas» existen para reforzar las garantías dentro del sistema educativo y cerrar la puerta al retorno a la docencia en casos semejantes.

La Xunta sostiene ahora que, más allá de la condena concreta, la Administración debe revisar hasta dónde puede llegar para impedir que situaciones de este tipo se repitan en el ámbito educativo. «Creo que tenemos que actuar como una sociedad sana», señaló el conselleiro en O Porriño, que insistió en que no sería justificable que una persona condenada por abusar de un menor pudiera estar «dentro de unos años en un aula».

La sentencia, del 5 de junio, ha sido emitida tras un acuerdo de conformidad entre Fiscalía, las acusaciones particular y popular y la defensa después de que el procesado, antiguo profesor de francés en el IES de Ames, aceptase los hechos y la pena impuesta. Xabier Ron fue detenido en enero de 2025 en una operación que incluyó varios registros, también en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Breamo de Pontedeume, donde el político y docente desempeñaba su labor desde septiembre de 2024. El arresto se produjo a raíz de una denuncia por agresión sexual a la menor de edad, de solo 12 años,  interpuesta por la madre de la niña.

El fallo de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña indica que Ron se convirtió en profesor de su víctima en 2022. Consiguió forjar una «amistad íntima» con ella durante los siguientes dos años, una relación que fue más allá del ámbito escolar y causó en la menor una dependencia emocional.

Noticias relacionadas y más

El 2 de julio de 2024 quedó con ella en un paseo fluvial tras enviarle mensajes eróticos. Unas semanas después, el 7 de agosto, logró otra cita en un entorno similar, en el que dijo a la menor que estaban en un «espacio perfecto para venir con un compañero de instituto y hacer sexo». Después le mandó fotos y vídeos suyos inapropiados. Fue en octubre y noviembre de ese mismo cuando se produjeron los abusos, que tuvieron lugar en el domicilio de Xabier Ron, que colocaba a la menor, a quien contagió sífilis primaria, lo que la sentencia define como un «collar de sumisa».

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
  2. Galicia arrasa en Netflix: esta serie creada por un noiés se cuela entre las diez más vistas del mundo
  3. Nueve años y medio de cárcel para Xabier Ron, candidato a la alcaldía de Santiago, por violar a una menor alumna suya
  4. La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
  5. Prime Video confirma la segunda parte de la película más vista del año: rodada en Galicia y con Mario Casas y Luis Zahera haciendo de espías
  6. Crisis en las orquestas gallegas, denuncian desamparo administrativo y fuga de talento: «A este sector le queda muy poco tiempo»
  7. Galicia busca a su nueva Miss Vaca: estas son las aspirantes de cada provincia
  8. Cuatro restaurantes gallegos, entre los mejores de España con terraza este verano

El conselleiro de Educación sobre Xabier Ron por violar a una menor: «Es un acto absolutamente despreciable y asqueroso»

El conselleiro de Educación sobre Xabier Ron por violar a una menor: «Es un acto absolutamente despreciable y asqueroso»

La circulación de los trenes entre Galicia y Madrid comienza a restablecerse tras una incidencia en la catenaria que provocó numerosos retrasos

La circulación de los trenes entre Galicia y Madrid comienza a restablecerse tras una incidencia en la catenaria que provocó numerosos retrasos

Detectan por primera vez una macroalga invasora en la costa gallega: científicos advierten del riesgo de coinvasión

Galicia se prepara para la operación salida del verano: la DGT espera 16 millones de desplazamientos en coche por el norte

Galicia se prepara para la operación salida del verano: la DGT espera 16 millones de desplazamientos en coche por el norte

Localizan con vida al sexagenario desaparecido en Mesía

Localizan con vida al sexagenario desaparecido en Mesía

Ana Peleteiro anuncia el nacimiento de su segundo hijo con un emotivo mensaje: "Solo tú..."

Recalvi impulsa la 59ª edición del Rallye Rías Baixas, que arranca hoy en el sur de Pontevedra

Recalvi impulsa la 59ª edición del Rallye Rías Baixas, que arranca hoy en el sur de Pontevedra

La oposición gallega acusa al PP de cambiar de discurso sobre la ley de nietos y el voto de la emigración

La oposición gallega acusa al PP de cambiar de discurso sobre la ley de nietos y el voto de la emigración
Tracking Pixel Contents