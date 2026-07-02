Detectan por primera vez una macroalga invasora en Galicia: científicos advierten del riesgo de coinvasión

Detentan por primera vez en Galicia la macroalga invasora tropical Asparagopsis taxiformis. Un equipo internacional liderado por personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha documentado la presencia de esta especie por primera vez en las costas gallegas, lo que amplía significativamente el límite conocido de su expansión.

Según explican los investigadores, dicha expansión podría estar relacionada con el calentamiento de las aguas y con la actividad humana. El estudio, publicado en la revista Bioinvasions Records, parte del análisis de un ejemplar localizado en las Rías Baixas en 2025.

Gran capacidad invasora y adaptación al medio

Los análisis moleculares confirmaron que el ejemplar pertenece al linaje 2 de Asparagopsis taxiformis, una variante que se caracteriza por su gran capacidad invasora y elevada tolerancia ambiental. Estas características podrían facilitar su supervivencia en aguas templadas como las gallegas.

“Aunque la población detectada parece todavía incipiente -la ausencia de estructuras reproductoras así lo sugiere-, este hallazgo pone de manifiesto cómo el calentamiento de las aguas y las actividades humanas pueden favorecer la llegada y establecimiento de especies de afinidad tropical en ecosistemas templados”, señala Eva Cacabelos, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y primera autora del estudio.

El riesgo de coinvasión

A este escenario, los investigadores suman una amenaza adicional: el riesgo de coinvasión. El estudio señala que la posible coexistencia de Asparagopsis taxiformis con otras macroalgas invasoras de reciente aparición en la zona, como la Rugulopteryx okamurae, podría intensificar mulitplicar los impactos sobre el ecosistema marino.

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Según el equipo científico, la presencia simultánea de varias especies exóticas puede llegar a monopolizar el fondo marino, desplazar a las especies autóctonas y alterar el equilibrio de los ecosistemas bentónicos. Por ello, los autores del trabajo subrayan la necesidad de reforzar la vigilancia y el seguimiento de las costas gallegas para anticipar nuevas invasiones y minimizar posibles cambios en las comunidades marinas de Galicia.