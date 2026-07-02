Galicia recibió más de 38.700 solicitudes en el proceso de regularización de extranjeros

En Galicia se recibieron un total de 38.747 solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que finalizó el pasado 30 de junio. La provincia que acaparó más peticiones fue A Coruña (17.219), seguida de Pontevedra (10.406), Lugo (5.947) y Ourense (5.175).

Según la información del Gobierno, en Pontevedra el 19% de las solicitudes presentadas se hicieron a través de las entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (que integran medio millar de organizaciones del tercer sector y organizaciones sindicales). Pero aclaran que las oficinas habilitadas para el proceso de regularización también tuvieron «un papel destacado» en Galicia. En total se asignaron 14.629 citas con los solicitantes.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, resaltó que la incorporación de estas personas al sistema formal supone "un refuerzo para la economía gallega, al aumentar la base de cotizantes y contribuir a la sostenibilidad de los servicios públicos". Además, destacó que la regularización "facilita la integración social y laboral, reduciendo situaciones de vulnerabilidad y promoviendo una convivencia más cohesionada",

En toda España, el proceso de regularización extraordinaria concluyó con un total de 1,1 millones de solicitudes registradas, de las cuales, 609.737 ya han sido tramitadas.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a autorizaciones para solicitantes de protección internacional.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, valoró positivamente los datos de esta fase inicial del proceso. «Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos», ha señalado.

Acompañamiento profesional

La implicación de profesionales y entidades colaboradoras resultó determinante para la elevada cifra de solicitudes, según el Ministerio de Inclusión. Así, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Asimismo, la participación de las entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería constituyó una de las principales novedades en este procedimiento.

Un total de 495 entidades del tercer sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.

Solicitudes presenciales

Del total de solicitudes presentadas, el 83,2% se tramitó por vía telemática, cifra similar a otros procesos de extranjería, mientras que el 16,8% restante se ha registrado de forma presencial.

En este último caso, se contabilizaron cerca de 200.000 solicitudes en las 448 oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas por todo el territorio nacional. Las oficinas seleccionadas de Correos permanecerán ahora disponibles en los horarios establecidos para la subsanación presencial de solicitudes, que se alargará hasta el 30 de septiembre.

En cuanto al perfil de las personas solicitantes, el 87% se encuentra en edad laboral (entre 16 y 64 años), mientras que la distribución por género sitúa a los hombres en el 57% y a las mujeres en el 43% del total de solicitudes, si bien en el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años la distribución es paritaria.

Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que representa el 31,3% del total, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años (21,6%) y entre 16 y 24 años (17%). Seis de cada diez solicitantes (59,4%) tienen menos de 34 años. «La mayoría de solicitantes se van a incorporar a nuestro mercado laboral en sectores estratégicos y esenciales, contribuyendo a la prosperidad compartida de nuestro país», ha señalado Cancela.

Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y Sur, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia.

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha, Euskadi, Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias, consolidando una presencia significativa del proceso en todas las comunidades autónomas.