Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

Una mujer mata a su madre octogenaria en O Carballiño

Está detenida e ingresada en el área de Psiquiatría del CHUO

Una ambulancia entrando en el CHUO.

Una ambulancia entrando en el CHUO. / INAKI OSORIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucila González

Una mujer con trastornos psiquiáticos se ha confesado autora de la muerte de su madre, de 82 años, en O Carballiño.

El presunto homicidio, que investiga la Guardia Civil, ocurrió en la madrugada de este jueves en la casa en la que convivían en la pequeña aldea de A Granxa, en la parroquia de Seoane.

Según apuntan fuentes de la Benemérita, la presunta matricida—que se halla en la treintena— sufre trastornos psiquiáticos. Tras los hechos, la encontraron deambulando y dando gritos por el pequeño núcleo de población, en el que residen pocos vecinos.

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, procedió a su detención y fue ingresada en el área de Psiquiatría del CHUO.

En el mismo hospital se halla el cadáver de la víctima para proceder a la autopsia.

Noticias relacionadas

[Noticia en ampliación]

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
  2. Galicia arrasa en Netflix: esta serie creada por un noiés se cuela entre las diez más vistas del mundo
  3. Nueve años y medio de cárcel para Xabier Ron, candidato a la alcaldía de Santiago, por violar a una menor alumna suya
  4. La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
  5. Prime Video confirma la segunda parte de la película más vista del año: rodada en Galicia y con Mario Casas y Luis Zahera haciendo de espías
  6. Crisis en las orquestas gallegas, denuncian desamparo administrativo y fuga de talento: «A este sector le queda muy poco tiempo»
  7. Galicia busca a su nueva Miss Vaca: estas son las aspirantes de cada provincia
  8. Cuatro restaurantes gallegos, entre los mejores de España con terraza este verano

Una mujer mata a su madre octogenaria en O Carballiño

Una mujer mata a su madre octogenaria en O Carballiño

El conselleiro de Educación sobre Xabier Ron por violar a una menor: «Es un acto absolutamente despreciable y asqueroso»

El conselleiro de Educación sobre Xabier Ron por violar a una menor: «Es un acto absolutamente despreciable y asqueroso»

La circulación de los trenes entre Galicia y Madrid comienza a restablecerse tras una incidencia en la catenaria que provocó numerosos retrasos

La circulación de los trenes entre Galicia y Madrid comienza a restablecerse tras una incidencia en la catenaria que provocó numerosos retrasos

Detectan por primera vez una macroalga invasora en la costa gallega: científicos advierten del riesgo de coinvasión

Galicia se prepara para la operación salida del verano: la DGT espera 16 millones de desplazamientos en coche por el norte

Galicia se prepara para la operación salida del verano: la DGT espera 16 millones de desplazamientos en coche por el norte

Localizan con vida al sexagenario desaparecido en Mesía

Localizan con vida al sexagenario desaparecido en Mesía

Ana Peleteiro anuncia el nacimiento de su segundo hijo con un emotivo mensaje: "Solo tú..."

Recalvi impulsa la 59ª edición del Rallye Rías Baixas, que arranca hoy en el sur de Pontevedra

Recalvi impulsa la 59ª edición del Rallye Rías Baixas, que arranca hoy en el sur de Pontevedra
Tracking Pixel Contents