La oposición gallega acusa al PP de cambiar de discurso sobre la ley de nietos y el voto de la emigración

Las críticas del Partido Popular a la ley de nietos y el posicionamiento del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamando la existencia de «una conexión real» con España para acceder a la nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática ha levantado ampollas en la oposición gallega que acusa a los populares de haber cambiado de posición sobre los derechos de los descendientes de la emigración y de utilizar ahora un discurso contradictorio respecto al que mantuvieron durante años tanto en Galicia como ante las colectividades gallegas en el exterior.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó en la mañana de ayer al PP de trasladar la idea de que el acceso a la nacionalidad y el posterior voto de la emigración puedan responder a un intento de preparar un pucherazo. «Cre o ladrón que todos son da súa condición», ironizó, antes de sostener que los populares «saben moito de manipulación do voto da emigración».

Pontón defendió que el voto exterior debe ejercerse «con todas las garantías democráticas» y reclamó que se pongan «todos los medios» para evitar que vuelvan a producirse las prácticas que, según denunció, se registraron durante los gobiernos de Manuel Fraga. En ese contexto aseguró que llegaron a votar muertos, recordó las denuncias sobre presuntas compras de votos entre emigrantes y sostuvo que «incoherencia e Partido Popular van da man» por cuestionar ahora un derecho que tradicionalmente decía defender.

La líder nacionalista también atribuyó las declaraciones de Rueda al argumentario de la dirección nacional del PP. A su juicio, el presidente de la Xunta habla de «intereses escuros» ya que está repitiendo el argumentario «que lle mandan dende Génova».

En la misma línea se pronunció el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien exigió a Rueda «un mínimo de coherencia» y aseguró que su mención a la existencia de una «conexión real» no responde a ningún criterio legal: «É unha frase pensada para sementar dúbidas, para facer que a xente vexa fraude onde non o hai».

Besteiro sostuvo que el PP mantiene un doble discurso con la emigración. Recordó que durante años defendió la ampliación de derechos para los descendientes de emigrantes y, al mismo tiempo, votó en contra de la Ley de Memoria Democrática, que incorporó la conocida como ley de nietos. «Que Rueda me explique con que cara vai ir a Bos Aires a pedir un voto que aquí trata como sospeitoso», sentenció.

El dirigente socialista también puso el foco en la evolución del discurso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Recordó que defendió en distintas etapas el reconocimiento de derechos para los descendientes de emigrantes e incluso prometió una ley de nacionalidad durante uno de sus viajes a Argentina y Uruguay. Por ello, anunció que el PSdeG registrará iniciativas en el Parlamento de Galicia para que Rueda aclare «con cal dos tres Feijóo comparte hoxe posición: o de 2006, o de 2017 ou o de 2026».

Tanto BNG como PSdeG sostienen, así, que la legislación ya establece los requisitos para obtener ese reconocimiento y rechazan que se proyecte una sospecha generalizada sobre los descendientes de la emigración después de que Feijóo tachase la ley de nietos de «ingeniería electoral».