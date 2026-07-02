La plataforma Queremos Galego impulsará una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento para revertir la "emergencia lingüística" del idioma

La plataforma Queremos Galego promoverá una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el propósito de proteger el gallego, revertir la situación de "emergencia lingüística" que denuncia y garantizar los derechos de los hablantes. Así lo anunció este jueves su portavoz, Marcos Maceira, quien señaló que esta iniciativa será presentada públicamente en septiembre junto con el texto articulado y la comisión promotora, integrada por personas y colectivos sociales. Constituirá, además, la primera acción colectiva surgida de la plataforma Protocolo Lingua Vital.

Maceira criticó, según se traslada en una nota de prensa, la actuación de la Xunta durante las dos últimas décadas y sostuvo que el Ejecutivo autonómico ha incumplido tanto compromisos propios como recomendaciones de organismos internacionales en materia de política lingüística. Entre otras cuestiones, reprochó el retraso en la revisión del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.

De este modo, la futura ILP incluirá medidas como la derogación del Decreto 79/2010 y la aprobación de una 'Lei de Lingua Vital' que, según la plataforma, garantice el gallego como lengua vehicular y de acogida en todos los niveles educativos, con presencia en los materiales didácticos, formación específica para el profesorado e información a las familias. También planteará medidas para reforzar el uso del gallego en los servicios públicos, con acciones dirigidas a la Administración, la Justicia y la Sanidad, así como la incorporación de cláusulas lingüísticas en la contratación pública y una mayor presencia de la lengua en los programas informáticos.

Queremos Galego también propondrá reforzar los servicios de normalización lingüística, desarrollar programas específicos para la población inmigrante o revisar la regulación sobre inteligencia artificial. En el ámbito cultural, la plataforma reclamará un aumento de la inversión pública en la oferta audiovisual en gallego, incluyendo el doblaje, el subtitulado y la exhibición de películas en esta lengua en las salas de cine, además de medidas para favorecer su presencia en el deporte.

Según Maceira, el Protocolo Lingua Vital ha sido elaborado por 70 entidades y cuenta con el respaldo de otras 396, incorporando unas 300 medidas destinadas a promover el uso del gallego en distintos ámbitos sociales. "El gallego está vivo y presente en el debate social porque hay un pueblo que lo defiende y que actúa", defendió.