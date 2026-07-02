Prime Video apuesta por Galicia con nuevas películas: del universo 'zombie' de Manel Loureiro al mundo de espías de Luis Zahera y Mario Casas.

Galicia y sus paisajes de película siguen cautivando a las grandes plataformas de streaming. Si a principios de año Netflix anunciaba su firme compromiso por seguir creando historias locales desde la comunidad —«La presencia de la plataforma roja en Galicia va a ir a más», advirtió a finales de enero a EL CORREO GALLEGO Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Portugal y Turquía—, ahora es una de sus grandes rivales, Prime Video, que cumple diez años en España, la que apuesta por el talento gallego y los paisajes que ofrece la comunidad.

Lo hace poniendo en marcha hasta cuatro secuelas de películas ya disponibles en la plataforma de streaming.

‘Apocalipsis Z 2’, el regreso del universo 'zombie' del gallego Manel Loureiro

Nueva entrega de la adaptación de la exitosa trilogía de novelas de literatura fantástica del escritor gallego Manel Loureiro que llegará el próximo 31 de octubre a Prime Video para que podamos pasar un Halloween de auténtico terror.

Apocalipsis Z 2 continúa la historia de una de las películas más vistas del gigante del streaming hasta el momento, Apocalipsis Z: El principio del fin. Un título que llegó a ser el más seguido en más de 90 países poco después de su estreno el 31 de octubre de 2024 —de hecho, se sigue encontrando en el Top 10 de películas originales de Prime Video de habla no inglesa— y en el que se puede ver como su protagonista, Manel (Francisco Ortiz), un abogado que no logra rehacer su vida tras sufrir una tragedia personal, se aísla en su casa de Galicia con su gato Lúculo ante la amenaza de una especie de rabia que transforma a las personas en zombies.

Cartel promocional de 'Apocalipsis Z: El principio del fin', película rodada en Galicia y basada en el universo 'zombie' de Manel Loureiro. / Prime Video

Sin embargo, Manel pronto tiene que abandonar su hogar para salir en busca de la comida que le permita seguir con vida. Ello le obliga a iniciar, junto a su inseparable gato, un viaje de supervivencia lleno de peligros que le lleve a reencontrarse con la familia que le queda en Canarias.

Precisamente, en esta segunda película apocalíptica basada en los libros de Manel Loureiro, la acción se trasladará de lleno al archipiélago canario —aunque, además de en Gran Canaria, el largometraje también se rodó en localizaciones de Barcelona y Lleida—, convertido ahora en uno de los últimos bastiones de Europa de resistencia frente a los zombies y el virus TSJ que los infecta.

El problema es que la isla ha dejado de ser segura para convertirse en un campo de batalla donde se entrecruzan el miedo, la supervivencia y los dilemas morales de una comunidad cercada por el caos global.

Este nuevo filme, Apocalipsis Z 2, dirigido nuevamente por Carles Torrens, también cuenta con la presencia de actores de la talla de Carlos Alcaide, José María Yazpik, Mónica López, Julia Martínez, Tamara Casellas, Berta Vázquez, Santiago Vaca y Javier Godino, entre otros.

‘Dímelo en secreto’, un triángulo amoroso adolescente desde Galicia

Segunda parte de la adaptación de la reconocida trilogía romántica de Mercedes Ron que acerca el triángulo amoroso de dos hermanos, Thiago y Taylor Di Bianco (Fernando Lindez y Diego Vidales), y una amiga de la infancia, Kamila Hamilton (Alicia Falcó), a la que vuelven a ver tras mucho tiempo que tanto nos recuerda a la popular serie El verano en que me enamoré.

Una película producida por la coruñesa Vaca Films que espera, a partir de principios de 2027, repetir el éxito del primer largometraje de la saga, Dímelo Bajito, el cual todavía se mantiene, desde su estreno el pasado 12 de diciembre, en el Top 10 de películas originales de Prime Video de habla no inglesa.

Un nuevo proyecto rodado a finales del pasado año, entre los meses de octubre y diciembre, que movilizó a más de 800 figurantes en localizaciones gallegas como Bergondo, Ferrol, Monfero, Ourol, As Pontes de García Rodríguez y A Coruña.

‘Dímelo con besos’, el gran final de la trilogía de Mercedes Ron adaptada por Vaca Films

Esperado desenlace de la historia amorosa en la que Kamila Hamilton, a la que volverá a dar vida en pantalla Alicia Falcó, deberá decidir con cual de los dos hermanos Di Bianco se queda finalmente: Thiago (Fernando Lindez) o Taylor (Diego Vidales). El problema es que escoger a uno significa renunciar al otro.

El proyecto, todavía sin previsión de estreno, se encuentra, según Prime Video, en fase de producción, pero alguno de los castings abiertos recientemente para participar como figurantes en Galicia da a entender que los rodajes ya han comenzado y se extenderán hasta agosto en zonas de A Coruña, Santiago y alrededores.

Fotograma de 'Dímelo bajito'. / Vaca Films

‘Zeta 2’, el regreso del mundo de espías de Luis Zahera y Mario Casas

Secuela de la película más vista en Prime Video en lo que llevamos de 2026, Zeta, la obra sobre espías protagonizada por los gallegos Mario Casas y Luis Zahera que el cineasta lucense Dani de la Torre rodó en Monforte de Lemos y localizaciones de la Ribeira Sacra como O Saviñao, Chantada y Sober.

Un nuevo proyecto —que ya se encuentra en producción y cuyas grabaciones, según la productora Fonte Films, «comenzarán en septiembre de este año»— que, a buen seguro, entusiasma al director gallego Dani de la Torre, quien, al igual que en el filme original, se situará al frente de este largometraje que puede suponer el inicio de la primera franquicia de películas sobre espías españoles.

Según ha anunciado Prime Video, en esta segunda entrega, un grupo de turistas españoles es detenido en Tailandia en una operación contra el tráfico de drogas y, pese a declararse inocentes, todos se enfrentan a la pena de muerte.

Mario Casas y Luis Zahera, en la película de acción de Prime Video 'Zeta'. / Prime Video

Será entonces cuando el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) decida enviar a su mejor agente, Zeta (Mario Casas), sobre el terreno para descubrir qué hay realmente detrás de esta operación.

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El compostelano Luis Zahera —que en Zeta nos recordó al Robert Redford de Spy Game al dar vida a Ancares, espía del CNI retirado capaz de manejar todo desde las sombras— volverá a situarse, con permiso del coruñés Mario Casas, al frente del reparto de un proyecto que promete repetir los grandes momentos de intriga y acción al más puro estilo Hollywood que tanto cautivaron en la película original y que esperamos ver a través de nuestras pantallas más pronto que tarde.