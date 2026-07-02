Recalvi impulsa la 59ª edición del Rallye Rías Baixas, que arranca hoy en el sur de Pontevedra

Los patrocinadores son claves en los eventos deportivos, ya que gracias a ellos es posible que se celebren multitud de pruebas. En Vigo, una de sus empresas punteras, Recalvi, decidió dar un paso al frente al convertirse en patrocinador principal del Rallye Rías Baixas.

En la presentación oficial de la 59ª edición de este evento, que arranca este jueves 2 de julio y se extenderá hasta el día 4, se repitió más de una vez una frase que bien podríamos utilizar para describir lo que significa la colaboración de Recalvi y el Rallye: «Una declaración del amor al automovilismo».

Recalvi es líder indiscutible en la distribución de recambios y accesorios. Fundada en 1984, su crecimiento ha sido imparable, llegando ahora a los 84 puntos de venta. En esta última expansión ha llegado a Madrid, Barcelona, Murcia y Portugal, y ahora con la entrada de Abac Capital en su accionariado en 2025.

Foto de los representantes institucionales en la presentación del Rallye Rías Baixas 2026.. / Pedro Mina

Un crecimiento que confirma un modelo de negocio en el que la Seguridad Vial es uno de sus ejes más importantes. Los datos ratifican la idoneidad del salto; estamos ante un año de consolidación, ya que lo más importante no es llegar, sino mantenerse.

Rally Rías Baixas, un referente en Galicia

Aunque el crecimiento de Recalvi es imparable, su corazón sigue estando en Galicia, donde el Rallye Rías Baixas es todo un referente. Desde este jueves hasta el sábado, miles de aficionados acudirán a las carreteras del sur de la provincia de Pontevedra para ver las evoluciones de los pilotos.

Uno de los vehículos de Recalvi Team. / FdV

Para Recalvi, ser más que un patrocinador es la oportunidad de devolverle a la comunidad todo lo que esta le ha dado. Se presenta como una gran ocasión para mostrar su compromiso con la Seguridad Vial, uno de los pilares importantes de su negocio.

Desde los repuestos hasta la venta de vehículos y motores, pasando por el merchandising oficial de importantes marcas de competición, la distribución de lubricantes y neumáticos. La red del Grupo Recalvi se extiende por toda España y Portugal y países de América Latina.

Recalvi Team, actual campeón de España

La presencia de la multinacional viguesa ha sido un bálsamo para el automovilismo nacional en general, y gallego en particular. La creación y el mantenimiento del Recalvi Team es un claro ejemplo de este esfuerzo.

Al dotar a la estructura de los recursos necesarios para contar con pilotos del más alto nivel, la empresa eleva el nivel competitivo de cada prueba en la que participa, siendo Recalvi Team el actual campeón de España.

Recalvi Team. / FDV

Cuando el Súper Campeonato de España de Rallyes (S-CER) recale en las carreteras viguesas, el despliegue del equipo oficial de la marca genera una expectación sin igual. La instalación de cámaras a bordo, las transmisiones especiales y la cobertura en medios de comunicación como FARO, no solo sirven de entretenimiento, sino que ponen el foco mediático nacional sobre la geografía local, atrayendo a patrocinadores secundarios y escuderías de fuera de la comunidad.

Este dinamismo deportivo asegura que la prueba viguesa no pierda su estatus de referencia en Europa, manteniendo el estándar de exigencia que requiere la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Una función social

Finalmente, el patrocinio de Recalvi en el Rally Rías Baixas ejerce una función social inestimable, la preservación de la identidad cultural de Vigo como la verdadera «ciudad del automóvil».

El motor, bajo el paraguas de un patrocinador sólido y responsable, se convierte en un territorio neutral donde el único objetivo común es la seguridad, el disfrute de los aficionados y el éxito organizativo.

Con campañas específicas dedicadas a concienciar a los espectadores sobre la colocación en lugares seguros y el respeto estricto de las normas, Recalvi demuestra que la pasión por las carreteras y la prudencia al volante no son conceptos opuestos.

Fuente: Faro de Vigo