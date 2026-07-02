«Nos salvamos de chiripa»: una familia 'gallega' de La Guaira en Santiago para la graduación de su hija cuando el doble terremoto arrasó su ciudad

La familia Díez Mata voló el pasado 9 de junio desde Venezuela hacia Madrid «ilusionada y contenta». Luis Javier Díez, su esposa Mayerling Lisset Mata y su hija mayor Andrea Elisabeth Díez Mata cruzaron el Atlántico para asistir en Santiago a la graduación de la pequeña de la casa, Andreína Díez Mata, que cursó un máster en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) gracias a las becas BEME de la Xunta. Durante esta estancia en al comunidad, en un momento de orgullo y celebración familiar, a más de 6.000 kilómetros un doble terremoto sacudía Venezuela, arrasando La Guaira, la ciudad donde reside la familia.

«A veces lo pienso, nos salvamos de chiripa de lo que pasó allá», resume Luis Javier, incapaz todavía de asimilar y dimensionar lo ocurrido, desde Vilagarcía donde se alojan en casa de unos familiares. «Queremos regresar, teníamos agendado el vuelo de vuelta para el pasado día 30, pero por el momento no sabemos cuándo nos lo van a reprogramar», explica Díez.

El doble seísmo dejó inutilizado el aeropuerto de Caracas, ubicado precisamente en La Guaira, y aunque existen algunas compañías que vuelan ya hacia Valencia, el aeródromo más cercano a la capital venezolana, la compañía con la que volaron todavía no lo ha hecho. «Hemos mirado de reservar los vuelos con otra aerolínea, pero por el momento vamos a esperar, ya que el costo es importante», explica el padre de familia.

Una casa en pie, pero inhabitable

Desde Vilagarcía, padres e hijas siguen el minuto a minuto de las operaciones de rescate a través de las redes sociales. «Nosotros vivimos en la zona cero del terremoto, donde ha ocurrido la mayor tragedia tanto en pérdidas humanas como materiales», explica Andrea, la hija mayor. Afortunadamente, el edificio en el que se ubica su domicilio no llegó a derrumbarse. Sin embargo, a través de sus vecinos, saben que ha quedado inhabitable. «Lo más difícil es la incertidumbre. No saber qué escenario nos vamos encontrar cuando regresemos», reconoce Luis Javier.

Pese a que los familiares que se encontraban La Guaira están a salvo, «todos los días vamos conociendo de alguien que se murió o de alguien a quien no pudieron rescatar», relata Andrea. «Ese es nuestro día a día ahorita».

La incapacidad de regresar genera en ellos una sensación difícil de explicar. «Al estar tan lejos, tu cerebro no termina de asimilar lo que pasó. Lo estamos viendo todo, sabemos que es real, pero hasta que lleguemos allí no terminaremos de enfrentarnos a la magnitud de lo ocurrido».

Una familia repartida entre Venezuela y Galicia

Al igual que miles de familias en el país caribeño, los Díez Mata son hijos de la emigración gallega a Venezuela a mediados del siglo pasado. «Mi madre era de Piñor (Ourense), donde todavía viven tíos y primos. Mi hermana vive en Vilagarcía, que es donde nos estamos quedando», explica Luis Javier. Esa relación con Galicia siempre ha estado muy presente en su vida y, de hecho son socios de la Hermandad Gallega de Caracas, una de las entidades que estos días se ha movilizado para canalizar ayuda hacia las zonas más afectadas por el terremoto.

Precisamente, gracias a ese vínculo, sus dos hijas pudieron culminar sus estudios en Galicia a través de las becas BEME para la juventud gallega en el exterior que ofrece la Xunta. «Andrea hizo el máster aquí, regresó a Venezuela y ya está trabajando. Andreína, que acaba de terminar, planea quedarse aquí un tiempo», explica Luis Javier.

Tanto su mujer como él trabajan como dependientes en un centro comercial de Caracas. Cada día recorren el trayecto entre la capital venezolana y La Guaira, una ciudad que, según explica, funciona como ciudad dormitorio y zona de veraneo para muchos caraqueños.

Más allá de las notificaciones de redes sociales que les permiten seguir las noticias que llegan desde Venezuela, los Díez Matas esperan que, cuando el teléfono suene, una voz al otro lado la línea les diga que ya pueden volver a su país.

«Damos gracias a Dios que estábamos aquí y estamos todos a salvo. Nuestra familia directa también pudo salir ilesa. Es inevitable pensar que vinimos aquí por la graduación y que, gracias a ello, nos salvamos», resume Luis Javier.