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Pontecesures. Festas do Carme 2026

Cuatro días de jarana y Desfile Valeiro para honrar a la patrona cesureña del mar

Se va a a prolongar del 3 al 6 de julio, con misa cantada, procesión y París de Noia el tercer día

Público disfrutando de las fiestas en honor a la Virxe do Carme en Pontecesures. | IÑAKI ABELLA

Público disfrutando de las fiestas en honor a la Virxe do Carme en Pontecesures. | IÑAKI ABELLA

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Marcos Manteiga Outeiro

Pontecesures

El Concello de Pontecesures traslada el cartel de las Festas do Carme 2026, que se prolongarán los próximos días 3, 4, 5 y 6 de julio. Las celebraciones incluirán una programación participativa pensada para todas las edades, que incluirá el viernes día 3 el V Torneo de Fútbol Sala en el pabellón municipal a las 20.00 horas y música tradicional gallega de la mano de Habelas hainas, Xosé Lois Romero y Aliboria, a las 21.30 horas en A Prazuela.

Imagen de archivo de un anterior Desfile Valeiro celebrado en Pontecesures para honrar a la Virxe do Carme. | NOE PARGA

Imagen de archivo de un anterior Desfile Valeiro celebrado en Pontecesures para honrar a la Virxe do Carme. | NOE PARGA

Ya el sábado 4 habrá verbena con la orquesta Los Satélites en A Prazuela y el Grupo Máster en el Parque do Peirao, a partir de las 22.30 horas, al tiempo que el domingo 5 la jornada arrancará a mediodía con pasacalles de Trópico de Grelos de la Praza Valeiros, para continuar a las 18.30 con la misa en honor a la Virxe do Carme, incluyendo procesión arropada por la Coral Polifónica de Pontecesures para continuar con la procesión y el Desfile Valeiro. A su término, actuará la Banda de Padrón y, ya por la noche (22.30 horas), verbenas a cargo de la orquesta París de Noia en Parque do Peirao, pirotecnia a mediaonoche y los DJ Iván y Chito, a las 01.00 horas en A Prazuela.

Pontecesures. Festas do Carme 2026

Pontecesures. Festas do Carme 2026

Pontecesures. Festas do Carme 2026

Para concluir, el lunes 6 recorrerá las calles el pasacalles de la Asociación Cultural Xarandela, dando paso a la misa solemne por San Antón cantada por la Coral Polifónica A Barcarola, sin olvidar la fiesta infantil con hinchables a las 17.30 horas en las calles del centro de la capital y posterior la actuación de Uxía Lambona e Banda Molona, a partir de las 21.00 horas.

Acto tradicional

Entre los actos más tradicionales está el Desfile Valeiro, uno de los eventos centrales y más multitudinarios de las Festas do Carme en Pontecesures. Durante esta marcha, vecinos, autoridades y los conocidos como valeiros cesureños (que capturan lamprea con una suerte de nasas) desfilarán hasta la zona de O Rial para recoger una bandera histórica que data del año 1912, acompañados por música tradicional y bandas.

Hay que recordar que, situada en un anexo a la Praza de Abastos, existe una sencilla lonja construida en 2017 para que los valeiros, los pescadores que se dedican a la captura de este curioso pez, puedan hacer sus transacciones en un lugar adecuado. Igualmente, en su entorno existe diverso material informativo como paneles o artes de pesca, entre otros, que la convierten en un atractivo centro de interpretación.

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