Dolores Vilavedra toma posesión al frente del Consello da Cultura y promete combatir la desinformación y reforzar el gallego

La defensa de la lengua gallega, la producción de conocimiento —eje central de la institución—, el refuerzo de los derechos culturales, el combate de la desinformación y la apertura del Consello da Cultura Galega a nuevos públicos marcarán la nueva etapa que este viernes inició Dolores Vilavedra al asumir la presidencia del organismo estatutario. La catedrática releva en el cargo a Rosario Álvarez, al frente del Consello desde 2018, y lo hace con el compromiso de adaptar la institución a los cambios sociales, tecnológicos y culturales.

La toma de posesión se celebró en la sede del Consello, en el Pazo de Raxoi, con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, además de representantes del ámbito político, académico y cultural

En su primer discurso como presidenta, Vilavedra situó la generación de conocimiento en el centro de la misión del Consello. «Entre as moitas competencias do Consello hai unha que dalgún xeito abrangue todas: a de ser un ente activo de produción de coñecemento», afirmó, al defender una institución capaz de ofrecer análisis rigurosos desde una perspectiva transversal e multidisciplinar.

La nueva responsable avanzó además algunas de las líneas estratégicas de su mandato. Entre ellas, el fortalecimiento del Observatorio da Cultura Galega, la elaboración de un informe sobre los hábitos de lectura en Galicia, un plan cuatrienal para avanzar en la digitalización de fondos documentales y la adaptación de la comunicación institucional a los nuevos formatos con el objetivo de llegar a las capas más jóvenes de la sociedad. La viguesa avanzó también un fortalecimiento de la apuesta del Consello por ampliar la colaboración con el sistema educativo, el asociacionismo cultural, los centros de estudios gallegos en el exterior y las nuevas diásporas.

La lengua ocupó, igualmente, un lugar central en su intervención. Vilavedra defendió reforzar las condiciones para garantizar su transmisión y llamó a prestar atención a la creciente diversidad cultural presente en la sociedad gallega. «Preocúpanme os atrancos que estes novos grupos cidadáns poidan atopar no acceso á nosa lingua e á nosa cultura. Garantir o seu dereito a seren galegos e galegas de pleno dereito tamén nas prácticas culturais debería ser unha prioridade nos vindeiros anos», sostuvo.

En el plano institucional, la nueva presidenta tendió la mano a la Xunta, aunque reivindicó la autonomía del organismo. «Ao Goberno galego, ofrecémoslle lealdade e respecto institucional, ademais da máxima colaboración», señaló antes de recordar que la independencia orgánica y funcional del Consello constituye la garantía para ejercer con objetividad su función de defensa y promoción de la cultura gallega.

Vilavedra también reivindicó el papel del pensamiento crítico frente a la desinformación. «Será unha prioridade deste equipo facer visible o compromiso desta institución coa sabedoría, a capacidade de análise e reflexión, o esprito crítico e o valor do coñecemento científico. Combateremos a desinformación, a banalidade e o arribismo», aseguró.

Antes de su intervención, Rosario Álvarez hizo balance de los ocho años que ha permanecido al frente del Consello, un periodo que definió por su carácter colaborativo y por el fortalecimiento de la red institucional y social de la entidad. La presidenta saliente reivindicó especialmente el contacto con la cultura de base, la descentralización de la programación y la apuesta por la digitalización. «Unha das maiores satisfaccións foi corroborar a forza da cultura de base», afirmó, antes de sentenciar que abandona el cargo «con máis esperanza» en el futuro de la cultura gallega que cuando accedió al mismo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el prestigio alcanzado por el Consello da Cultura Galega y respaldó los objetivos expuestos por Vilavedra. Consideró que el reto pasa por lograr «máis sociedade no Consello e máis Consello na sociedade» y compartió la necesidad de acercar la cultura a nuevos públicos, especialmente a la juventud. Además, recordó que en los próximos meses el Gobierno gallego presentará el Pacto pola Lingua y llamó a la institución a jugar «un papel fundamental» en la búsqueda de consensos en torno al mismo, así como en la preparación cultural del Xacobeo 2027.. Rueda aseguró además que Galicia atraviesa «un ciclo cultural moi bo», que atribuyó al talento de los creadores y al trabajo desarrollado por el conjunto del sector. Defendió que la cultura constituye una política «transversal» para el Gobierno gallego, al tiempo que reiteró la voluntad de mantener una colaboración «leal» con el Consello da Cultura Galega. «Apelo a que sigamos traballando unidos para que a nosa terra siga sendo referente no panorama cultural», concluyó.