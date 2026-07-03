De 'fan zone' para seguir a La Roja en el Mundial a refugio para quienes lo perdieron todo: la transformación de los centros gallegos en Venezuela tras el doble terremoto

La Hermandad Gallega de Venezuela, en Caracas, lugar de encuentro para la colectividad gallega en la capital del país caribeño, había preparado una fan zone donde cientos de gallegos y otros descendientes de españoles se reunieron para ver los dos primeros partidos de La Roja en el Mundial. Hoy, aquello queda muy lejos después de que el doble terremoto que azotó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio haya roto la ya mermada normalidad del país.

A la preocupación y el temor por la situación en la que se pudiese encontrar la diáspora gallega se sumaron, de inmediato, las ganas de ayudar. «Con el apoyo de todos los socios, no lo dudamos», asegura Alberto Bello, presidente de la Hermandad. Así, tras comprobar junto a un equipo de ingenieros que la infraestructura del centro no sufría ningún daño estructural, se pusieron en marcha.

«Nos constituimos en centro de acopio y, con el apoyo de la Embajada y de la Xunta, trabajamos ya para que la Hermandad sea el punto de encuentro de toda la ayuda que llegue desde Galicia», asegura Bello. Por otro lado, ante la pérdida de hogares que supuso el doble terremoto, un espacio del edificio se abrió para dar cobijo a aquellos que no tenían donde ir. «En este momento, tenemos once personas residiendo en la Hermandad. Se trata de dos familias de origen español, que perdieron sus viviendas en La Guaira y encontraron acomodo en la institución». Bello cuenta que estas familias están ahora barajando regresar a España: «En el terremoto han perdido la casa y casi todos los enseres que tenían aquí».

Voluntarios ordenando ropa en el centro de acopio de la Hermandad Gallega. / Cedida

Así, con todas las actividades culturales y educativas canceladas, la entidad permanece abierta únicamente como centro de acopio y como lugar de esparcimiento para sus socios. «Abrimos únicamente para que puedan venir a distraerse un poco dentro de la situación que estamos viviendo», apunta Bello, que hace una invitación a todos los efectivos de la UME desplazados a La Guaira para colaborar en las tareas de rescate: «Si tienen algún momento de descanso y se acercan a Caracas, tenemos las puertas abiertas para ellos. Estamos muy agradecidos».

Tanto Bello como otros directivos de la Hermandad destacan el trabajo desinteresado que están llevando a cabo muchos jóvenes descendientes de emigrantes que desde el primer momento se sumaron a ayudar en la recolección y organización de los alimentos, agua, medicamentos, productos de higiene y ropa que va llegando al punto logístico.

Una red por todo el país

Aunque Caracas funciona como epicentro de esa solidaridad de los centros gallegos, la red se extiende por todo el país, donde la colectividad se organiza para hacer llegar productos de primera necesidad a las zonas más castigadas. Es el caso del Centro Gallego de Barquisimetoque, según relata su presidente, Kleyder Ferreira, fue «el primer centro español en constituirse como centro de acopio».

Recogida de enseres en el Centro Gallego de Barquisimeto. / Cedida

Ferreira destaca el papel que está desempeñando la ciudadanía poco más de una semana después de la tragedia. «Es la sociedad civil la que se está organizando y poniendo todo de su parte para rescatar personas y hacer llegar la ayuda donde hace falta».

Garantizar que las donaciones lleguen a quienes realmente las necesitan se ha convertido, precisamente, en una de sus principales preocupaciones, después de que se viralizasen imágenes de montones de ropa abandonados en una acera de Caracas. «Hemos puesto en marcha un programa informático para registrar todo lo que entra y todo lo que sale del centro. A través de la cónsul en el Estado de Lara, que conoce las necesidades de cada zona, recibimos las peticiones y enviamos la ayuda allí donde hace falta. No queremos que se pierda nada», sentencia.