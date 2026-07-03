La Xunta convoca bolsas de hasta 2.500 euros para universitarios que quieran estudiar fuera de Unión Europea
Los estudiantes gallegos podrán solicitar hasta el 3 de agosto becas de un mínimo de 1.700
Agencias
La Xunta de Galicia ha anunciado que apoyará el próximo curso escolar 2026/27 a los universitarios que quieran estudiar fuera de la Unión Europea, con bolsas de entre 1.700 y 2.500 euros, en función del destino.
Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el alumnado que participe en programas de movilidad en cualquier país extracomunitario puede solicitar hasta el 3 de agosto las bolsas para esta finalidad.
Para financiar estas ayudas, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP destina un presupuesto total de 310.000 euros, con el que busca «favorecer la participación de la juventud gallega en programas de movilidad de universidades extranjeras que les permita mejorar su nivel de idiomas y enriquecimiento cultural».
Así, las bolsas serán de 1.700 euros para intercambios realizados en Europa, en países que no forman parte de la Unión Europea; y de 2.500 euros para el resto del mundo.
En este contexto, los alumnos interesados en ellas deberán estar matriculados en el curso 26/27 en cualquier grado de las tres universidades públicas gallegas.
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