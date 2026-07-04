Besteiro llama al PSdeG a «salir a ganar» las municipales y asegura que logrará «más alcaldías que nunca»

Pese a las voces internas que admiten que los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez pueden pasar factura a los candidatos del PSdeG en las elecciones municipales del próximo año, el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, quiso lanzar este sábado un mensaje de confianza a la organización. Durante la reunión del Comité Nacional, celebrada en Santiago, llamó al partido a «salir a ganar» los comicios de 2027 y se mostró convencido de que los socialistas conseguirán «más alcaldías que nunca», apelando al «orgullo, la decisión y el compromiso» de la militancia para defender la gestión del PSOE frente a las críticas de la oposición.

El líder del PSdeG situó las elecciones locales como el principal reto político de los próximos meses, justo en la semana en la que la organización ha iniciado el proceso de primarias que, finalmente, solo desembocará en una votación interna en Ferrol. Besteiro reivindicó la gestión de los gobiernos municipales socialistas en ciudades como Vigo, A Coruña o Vilagarcía y aseguró que esa experiencia constituye la mejor carta de presentación del partido para extender su modelo de gobierno a otros municipios.

El líder del PSdeG lanzó varios mensajes dirigidos a algunas de las principales plazas gallegas. Se mostró convencido de que el PSdeG recuperará la Alcaldía de Lugo de la mano de Miguel Fernández tras la moción de censura que desalojó a los socialistas del gobierno local, reivindicó la transformación experimentada por Ferrol gracias a las inversiones impulsadas por los gobiernos socialistas y expresó su confianza en volver a gobernar la ciudad. También tuvo palabras para Santiago, donde respaldó la candidatura del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para tratar de recuperar el bastón de mando que los socialistas perdieron en 2023. «Podemos trasladar con orgullo lo que hacemos donde gobernamos y lo que somos capaces de hacer donde no gobernamos», sostuvo.

El contexto político estatal ocupó buena parte de su intervención. Besteiro defendió la actuación del PSOE ante los casos de corrupción, asegurando que la respuesta del PSOE ha sido la de «la contundencia, la limpieza y la petición de disculpas», en clara contraposición a la actuación del Partido Popular en casos similares. Al mismo tiempo, el líder de los socialistas gallegos reclamó respeto por la presunción de inocencia y sostuvo que sería «ingenuo» negar la existencia de «operaciones político-judiciales», al tiempo que pidió a la militancia no dejarse arrastrar por los «bulos» ni por el «derrotismo» y centrar el debate en la gestión de los gobiernos socialistas.

También cargó contra el PP por la polémica surgida la pasada semana en torno a la ley de nietos. El jefe de filas socialista acusó a Alberto Núñez Feijóo y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «haber fallado» a la diáspora gallega al cuestionar el acceso a la nacionalidad de los descendientes de emigrantes y aseguró que el PP trata a este colectivo como «gallegos de segunda». Frente a ello, reivindicó que el PSdeG seguirá defendiendo los derechos de todos los gallegos «estén donde estén».

En clave autonómica, Besteiro aseguró que si hay algo que caracteriza a la Xunta es «la ausencia de planificación». Así, aseguró que Alfonso Rueda carece de un proyecto para Galicia y atribuyó a esa falta de estrategia los problemas que, a su juicio, arrastra la comunidad en ámbitos como la vivienda, la sanidad o el medio rural. Frente a ello, reivindicó la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, destacando el récord de financiación autonómica, los más de 4.000 millones del Plan de Recuperación, el aumento de las plazas MIR o las bonificaciones de la AP-9.

El secretario general del PSdeG aprovechó además para marcar distancias tanto con el PP como con el BNG en los principales debates industriales de la legislatura. Reivindicó que fueron «los socialistas», frente a la «política de eslogan de los nacionalistas», quienes frenaron el proyecto de Altri al impedir su desarrollo por no ajustarse a la planificación prevista. Por otra parte, atribuyó al Gobierno de España la implantación de la futura fábrica de SAIC en Ferrol. «El 60% de la empresa es del Estado chino, digo yo que algo pintará Xi Jinping», ironizó Besteiro, que afeó las críticas de los conservadores a la visita de Sánchez al gigante asiático: «Según ellos, el presidente va a China a hacer deporte. Solo Rueda va a hacer relaciones comerciales».

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Con ese mensaje, Besteiro dio por lanzada la carrera hacia las elecciones municipales de 2027, convencido de que la gestión de los gobiernos socialistas será el principal argumento electoral del partido.