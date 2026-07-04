SAIC da un nuevo paso en Galicia: Ferrol recibirá la próxima semana un primer buque con vehículos de la compañía
En un vídeo publicado en sus redes sociales, Alfonso Rueda anuncia la llegada del primer barco con vehículos es un paso más en la planificación del proyecto para acelerar la implantación de la mayor inversión extranjera en la comunidad
La implantación de la multinacional china SAIC Motor Corporation Limited en Galicia continúa avanzando. La próxima semana, el puerto de Ferrol recibirá un buque cargado con vehículos de la compañía en una operación que servirá como prueba logística antes de que el proyecto entre como tal en una nueva fase de desarrollo.
Así lo anunció este sábado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un vídeo difundido en sus redes sociales. El dirigente autonómico aseguró que la llegada del fabricante asiático permitirá abrir «nuevas oportunidades de negocio» y reforzará el posicionamiento de Galicia como destino puntero para grandes inversiones industriales.
Además, Rueda recordó que SAIC eligió la comunidad para establecer su sede en la Unión Europea (UE) por factores como la «capacidad técnica e industrial del territorio», la «estabilidad institucional» y las garantías que, según defendió, ofrece Galicia para desarrollar proyectos empresariales de gran envergadura. El plan contempla una inversión inicial de unos 200 millones de euros y la creación de alrededor de 2.300 empleos entre las futuras instalaciones previstas en Ferrol y As Pontes, dos municipios llamados a convertirse en los principales polos de actividad del grupo en la Península Ibérica.
La llegada del primer barco con vehículos constituye, según explicó el presidente gallego, un paso más dentro de la planificación del proyecto. Esta prueba permitirá comprobar la operativa logística y continuar con la tramitación necesaria para la puesta en marcha de la implantación. «Las cosas están marchando a muy buen ritmo», afirmó Rueda, quien, pese a reconocer que todavía quedan etapas por completar, se mostró convencido de que Galicia está preparada para acoger una inversión que considera estratégica para el futuro industrial de la comunidad.
La Xunta sostiene que la implantación de SAIC tendrá un impacto relevante tanto en Ferrolterra como en As Pontes, así como en el conjunto de la economía gallega. Ello supondrá, en palabras de Rueda, «un antes y un después» al atraer actividad vinculada al sector de la automoción y consolidar el peso industrial de la comunidad.
El proyecto ya está en exposición pública
El anuncio llega apenas unos días después de que la Xunta sometiese a información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental de la primera fase del complejo industrial que SAIC prevé desarrollar en el puerto exterior de Ferrol. El expediente, declarado Proyecto Industrial Estratégico (PIE), permanece en exposición pública durante 30 días hábiles —desde el pasado 26 de junio— para la presentación de alegaciones.
La documentación técnica fija una inversión inicial de 196,9 millones de euros para levantar una planta de más de 100.500 metros cuadrados destinada al ensamblaje y distribución de vehículos eléctricos e híbridos. El complejo tendrá capacidad para producir hasta 120.000 automóviles al año e incluirá un edificio principal de montaje, oficinas, almacenes, un circuito de pruebas y amplias zonas de almacenamiento de vehículos terminados. En una segunda fase está prevista la ampliación de la capacidad logística e industrial.
Según las previsiones del proyecto, la factoría generará 1.000 empleos directos en Ferrol —540 vinculados a la producción y 460 a operaciones logísticas—, a los que se sumará el empleo indirecto asociado a la cadena de suministro y al transporte, hasta alcanzar unos 2.000 puestos de trabajo en Galicia. El despliegue industrial contempla además futuras actuaciones en As Pontes, donde podrían instalarse empresas auxiliares con una estimación preliminar de más de 300 empleos adicionales. Para la Xunta, la llegada del primer buque constituye un nuevo hito en un calendario que busca acelerar la implantación del mayor proyecto de inversión extranjera captado por Galicia en las últimas décadas y convertir Ferrolterra en un nuevo polo de la automoción.
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