Sanidade renueva el convenio con Érguete para facilitar la reinserción laboral de personas con adicciones tras salir de prisión
La iniciativa, que se desarrollará en centros penitenciarios y de inserción social de Pontevedra, Ourense y A Coruña, busca reducir la exclusión social y mejorar las oportunidades de empleo
R.S.
Galicia mantendrá un año más el programa de apoyo a la inserción social y laboral de personas con trastornos adictivos que han pasado por prisión. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha renovado este viernes el convenio de colaboración con la Fundación Érguete-Integración, al que destinará 126.143 euros hasta finales de 2026. El acuerdo da continuidad al programa ITÍNERE, una iniciativa dirigida a acompañar a personas en proceso de excarcelación mediante acciones de orientación laboral, formación y mejora de competencias profesionales para facilitar su acceso al mercado de trabajo.
El convenio fue firmado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el presidente de la Fundación Érguete-Integración, Rubén Cagiao Avendaño, en un acto al que también asistió la subdirectora general de Atención a la Salud Mental, Almudena Díaz. Además, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el programa atendió el pasado año a 515 personas, de las que 373 eran hombres y 142 mujeres.
Las actuaciones se desarrollarán hasta el próximo 31 de diciembre en los centros penitenciarios de Teixeiro (A Coruña), A Lama (Pontevedra) y O Pereiro de Aguiar (Ourense) , además de los centros de inserción social Carmen Avendaño, en Vigo, y Carmela Arias y Díaz Rábago, en A Coruña. El objetivo del programa es favorecer la reintegración de personas con problemas de adicciones en Galicia una vez finalizada su estancia en prisión, mejorando sus posibilidades de acceso al empleo y reduciendo el riesgo de exclusión social.
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