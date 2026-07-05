Buscan a una mujer de 41 años desaparecida en Lugo desde el pasado 25 de junio

La asociación SOS Desaparecidos ha activado la alerta por la desaparición de Mónica C.S, una mujer de 41 años que fue vista por última vez en Lugo el pasado 25 de junio.

Según la información difundida por SOS Desaparecidos a través de sus canales oficiales, Mónica mide 1,70 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo canoso y los ojos castaños.

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La asociación recuerda que cualquier persona que pueda aportar información que ayude a localizar a Mónica puede ponerse en contacto a través del número 868 286 726 o del correo info@sosdesaparecidos.es.